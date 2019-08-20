防解放軍入侵西南離島　日本新設「電子戰隊」用電磁波無效化軍武

▲日本將發展陸上自衛隊電子戰專門部隊。（示意圖／路透）

記者林瑩真／編譯

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針對中國解放軍入侵西南離島，日本政府決定在下年度預算中，編列一支電子戰專門部隊，利用電磁波妨礙敵方、保護自己，這支電子戰專門部隊預計明年底成立。

據《產經新聞》報導，日本防衛省將於熊本縣健軍基地建立一支80人規模的陸上自衛隊「電子戰專門部隊」，專用無線電波、紅外線等妨礙敵方的電磁波作戰，非常時期會將裝備投入前線，掌握離島、登陸的敵軍情報，並使用相同電波頻率干擾，使敵軍軍武無效化，同時保護自己國家電磁波。

報導指出，電子戰專門部隊不排除與北海道東千歲基地的電子戰部隊「第一電子隊」整合，同時與長崎縣相浦基地的水陸機動團（負責離島奪還任務）合作，加強前線戰力。

防衛省也將利用水陸機動團、可垂直離著陸的魚鷹直升機及水陸兩用車配合，排除離島敵方；陸上自衛隊則正更新車載型網絡電子戰系統，可偵測更廣域的無線電波，更新裝備將於今年起配置於神奈川縣的通訊學校，明年起陸續導入。

另外，健軍基地未來有可能直接隸屬可指揮全國部隊的陸上總隊。事實上，日本防衛省去年修訂防衛計畫時，已經將重點放於太空、網路，有意強化電子戰能力。