開學就要穿新鞋！雲朵配色、拼接設計　9月還有這6雙Yeezy等你搶

編輯／Duke

Adidas近期動作頻頻，才剛於8／17帶來Yeezy Boost 700「Wave Runner」的補貨後，便又再度釋出全新配色的Yeezy Boost 350 V2，然而，時間即將進入9月，到底有哪幾款Yeezy會在這個月發售，下面帶各位介紹。

1.Yeezy Boost 350 V2「Citrin」

7月時曝光的Yeezy Boost 350 V2「Citrin」，是一雙以拼接為主打設計的鞋款，其中，鞋面的上方以黃色呈現，而下方則是使用灰色。預計將於9月登場，並分為Reflective（全反光）與Non-Reflective（一般反光），售價為台幣8,800元。

請繼續往下閱讀...

▲Yeezy Boost 350 V2「Citrin」分為Reflective與Non-Reflective。（圖／翻攝自IG@yeezyseason2、@hanzuying）

2.Yeezy Boost 350 V2「Cloud White」

以天空與雲朵為靈感的Yeezy Boost 350 V2「Cloud White」，因為於配色的選擇上，使用了Yeezy系列少見的藍、白配色，所以才會受到眾多鞋頭的期待。預計將於9月登場，並分為Reflective與Non-Reflective，售價為台幣8,800元。

▲以天空與雲朵為靈感的Yeezy Boost 350 V2「Cloud White」。（圖／翻攝自IG@hanzuying、Yeezy Mafia）

3.Yeezy Boost 700「Magnet」

整體色調與外型都與Yeezy Boost 700「Wave Runner」十分接近，不過，該鞋款改以灰、黑、米白等3色呈現，另外，網布則是更換成另一種透氣材質，使得該鞋款有多層次的表現。預計將於9月登場，售價為台幣10,800元。

▲具有復古風的Yeezy Boost 700「Magnet」。（圖／翻攝自Yeezy Mafia）

4.Yeezy Boost 700 V2「Inertia」

換湯不換藥的「Inertia」配色，曾在3月時運用於Yeezy Boost 700的鞋型上，而這次以Yeezy Boost 700 V2呈現，只能說帥氣度不減。其中，該鞋款同樣以灰、藍色調為主，並搭配著中底的橘色與米白色，預計將於9月登場，售價為台幣10,800元。

▲以灰、藍色調為主的「Inertia」配色。（圖／翻攝自Sneakernews）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

此外，9月值得關注的鞋款中，還有Off-White攜手Nike打造的Waffle Racer SP女性限定系列。其中，該系列共有3款配色，分別為黑白色、白銀色以及藍黃色，而設計則是採用Off-White既有的簽名式、防盜扣、標語以及橘色補丁，並預計將於9／5發售，喜歡的朋友別錯過了。

▲Off-White X Nike Waffle Racer SP女性限定系列。（圖／翻攝自Sneakernews）