大韓航空停飛多條赴日航班！赴日旅遊需求低　轉戰東南亞市場

▲ 大韓航空宣布最新航線規劃，多條赴日航班停飛。（圖／記者李鍾泉攝）

記者詹雅婷／綜合報導

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日韓關係緊繃，南韓最大航空公司「大韓航空」今（20日）宣布，未來將縮減赴日航班，增設大陸、東南亞、大洋洲航線。消息人士透露，此一調整的原因正是自7月中旬以來赴日旅遊需求降低。

韓聯社報導，南韓目前已有8間航空公司縮減赴日航線，目前縮減的航線已超過60條。根據大韓航空最新發布的停飛航線細項內容，9月16日起停飛每周14班的釜山-大阪航線，11月1日起停飛濟州-成田、濟州-大阪航線；此外，仁川-小松、仁川-鹿兒島航班會在9月29日至11月16日期間停飛，仁川-旭川航線則會在9月29日至10月26日期間停飛。

縮減航班的部分，10月27日至11月16日期間，仁川-大阪、仁川-福岡的航班將從每周28班減至21班；9月29日至11月16日期間，仁川-沖繩航班每周7班降至4班，而釜山-成田、釜山-福岡航班則由每周14班縮至7班。

至於增設航線，大韓航空鎖定大陸、東南亞、大洋洲，包括張家界、杭州、南京、北京等城市，以及菲律賓克拉克（Clark）、越南峴港、泰國清邁、印尼峇里島、澳洲布里斯本等大城市。