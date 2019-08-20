7周大男嬰墜地腦損傷命危　26歲父狡辯「布料鬆了」妻心碎離開他

▲澳洲發生虐童案件。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

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澳洲布里斯本近來發生一起虐嬰案，一名七周大的男嬰受傷後被緊急送到醫院，檢查發現他除了肋骨骨折、腦損傷，身上還有許多未明確的嚴重傷勢，急救後目前仍處於危殆狀態，涉嫌施虐的26歲父親目前則被收押中。

這起事件發生在10日，警方為保護嬰兒身分未對外公布父親姓名，居住在陽光海岸(Sunshine Coast)的26歲父親告訴醫院，他抱著兒子時，包裹對方的布料突然鬆開，導致寶寶不小心從他懷裡滑下來，摔落至地面受傷。然而醫護人員檢查後，發現男嬰不但有腦損傷，身上還有多處骨折，傷勢情況與男子的說詞不符便立即報案。

警方調查發現，被告妻子原本在臉書上發表了許多丈夫抱著男嬰的溫馨照片，還不斷稱讚對方是「一個出色的丈夫」、「最有愛心和懂事的人」，卻也於案發後離開了對方，讓案情顯得更不單純。

本案19日在布里斯本法院審理時，被告情緒十分沮喪全程都在哭泣，檢察官表示，被告曾告訴醫護人員，兒子若是死了，他也會想要結束自己的生命。由於男嬰目前仍處於危殆狀態，法院表示，男嬰如果去世，被告的控罪就會從嚴重傷害罪變成謀殺或過失殺人罪。本案將於下月16日再度開庭。