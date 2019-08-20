塑膠微粒隨著空氣傳播　研究：成年人一年吃下5萬顆微粒

▲庇里牛斯山位於歐洲西南部，是法國與西班牙的天然國界。（圖／翻攝自Facebook／Biotherm）

實習記者施怡妏／綜合報導

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在全球各地，塑膠製品是對環境汙染造成最大傷害的兇手，在生活中處處可見，有著重要的地位，舉凡家庭用品、生活用品、食用品等，幾乎沒有一項與塑膠不相關。防治塑膠汙染的侵害也成為近年來重要的課題，連空無一人的山頂以及海底最深處的海溝，都能看見塑膠垃圾的蹤影。

工業化的變革和人口成長，大海默默承受人類的塑膠垃圾，長期累積下來，成為大自然最沉重的負擔。國際上常看見數起鯨豚誤食死亡的事件、魚類被塑膠纏繞、海龜深受吸管的荼毒、奈良鹿誤食塑膠死亡等，有太多的動物無辜的成為塑膠下的犧牲品。

▼海洋中的海龜常淪為塑膠品下的犧牲者，深受塑膠吸管的傷害。（圖／記者賴文萱攝）

塑膠微粒 被風吹得到處都是

根據《Guardian》報導，由於風的吹拂，塑膠微粒能輕易的被帶到各地，就像空氣汙染一樣難以防範，即使不用塑膠，住在深山中依然會被塑膠微粒波及，汙染遍佈在河川和土壤中。

研究發現，懸浮微粒主要是因為塑膠垃圾解體所造成的，在地球上幾乎無所不在，包含空氣、土壤、河川和海洋，即使是沒有人類的地方也都會有塑膠微粒的痕跡。

科學家在這次研究意外發現，在法國和西班牙邊界的庇里牛斯山頂，發現每天、每平方公尺就有高達36顆塑膠微粒落地，在山頂的氣象站中，雨量器內也有塑膠微粒漂浮，可是這裡根本沒有人生活，最近的小村有6公里遠，城鎮也有25公里，大城市更是遠在100公之外。

地球每年生產約3.35億噸的塑膠，塑膠的降解非常緩慢，但會以另一種微粒形式影響環境。科學家坦言，還沒有一種研究可以證實塑膠微粒到底能隨風飛多遠，但從已知的條件推側，至少能飛100公里，若伴隨著季風和沙塵暴，1000公里都不是問題。

最常見的塑膠微粒是聚苯乙烯和聚乙烯，兩者都廣泛用於一次性包裝和塑膠袋，因此現今多禁止使用一次性塑膠。在最新的研究中指出，塑膠微粒可以透過空氣傳播，這些顆粒產生許多潛在的危險，包括影響土壤和食物生產等。

人類有史最深潛 竟然還發現了塑膠垃圾

根據《Time》報導，美國深海探險家維克特（Victor Vescovo）近期在馬里亞納海溝，也是目前所知最深的海溝，進行最深的載人潛海研究時，發現了塑膠袋和糖果包裝紙飄落在海洋底部。

維克特驚訝表示，除了發現4個新物種之外，驚訝的是竟然在海洋底部發現了塑膠垃圾，而科學家正探討這些生物是否有誤食塑膠的情況。

▲最常見的塑膠微粒廣泛用於一次性塑膠免洗餐具。（圖／記者謝承恩攝）

塑膠微粒其實早已被人們吃下肚

研究中指出，塑膠微粒在自來水、瓶裝水和啤酒中被發現，但最常見的還是海洋生物的體內。最近，首次從人體的糞便中發現塑膠微粒，證明人們早已經把塑膠吃下肚。

研究團隊觀察了魚類、貝類、糖、鹽、啤酒和水中塑膠微粒數量，以及空氣中所飄散的塑膠微粒。以一般人每日會攝取的膳食纖維指標，計算一年中人們會吃進多少的塑膠微粒，結果發現，成年人一年會吃掉5萬顆，兒童大約有4萬顆。

研究團隊表示，還有大多數食物瓶裝飲料等食品、飲品都還沒經過測試，這代表實際上吃下的塑膠微粒，比研究來的更高。另外在選擇食物上「麵包、加工產品、肉類、乳製品和蔬菜，這些產品可能都會含有塑膠微粒。」

另外，瓶裝水的塑膠微粒比自來水多出了22倍，如果一整年都喝瓶裝水的人，會喝進13萬顆塑膠微粒，而只喝自來水的人為4000科塑膠微粒。雖然目前還不知道塑膠微粒會對人體的健康造成什麼樣的影響，但長久累積下來還是會有風險在，還是要小心為慎。