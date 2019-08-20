買格陵蘭島惡搞圖「海邊蓋金色飯店」瘋傳　川普轉推：保證不這樣做

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA

▲ 川普轉推惡搞圖。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

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美國總統川普有意買下全球最大島嶼格陵蘭島的消息傳出後，一張網路惡搞圖開始在網路上流傳，可見一棟金碧輝煌的川普國際飯店就這樣蓋在海岸邊。川普19日也在推特轉發這張圖片，但強調「我保證不會在格陵蘭這麼做」（I promise not to do this to Greenland）。

格陵蘭島是丹麥在大西洋的自治領土，在《華盛頓郵報》（The Washington Post）率先報導川普有意購買的消息後，川普也18日在紐澤西州高爾夫球俱樂部外向記者證實此事。

「這只是我們談論過的事情」，川普提到，格陵蘭在戰略方面是令人感到有興趣的，是宗大型地產交易，但並非政府的首要任務，「格陵蘭是丹麥的，我們和丹麥是很好的盟友，我們保護丹麥，就像我們保護世界上其他大多數地區一樣，所以我才提出這個想法。」

▲ 美國總統川普。（圖／路透）

事實上，美國軍方早於1943年就在格陵蘭設置了圖勒空軍基地（Thule Air Base）。美國眾議院軍事委員會（Armed Services Committee）的民主黨喬曼欽（Sen. Joe Manchin III）今年稍早曾前往該基地探訪，強調若購買案值得進一步討論的話，委員會應該會先聽取該案未來發展的安全簡報。

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）表示，川普並非第一個有意願買下格陵蘭島的總統，美國第33任總統杜魯門（Harry S. Truman）也曾表達過此意願。

不過，在川普有意購買格陵蘭島消息傳出來後，丹麥政府已回絕，「我們對商業有興趣，但不出售。」

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▼ 網路上流傳許多相關的漫畫惡搞圖，且外媒的政治漫畫也拿此議題大做文章。

Here's why Donald Trump wants to buy Greenland. pic.twitter.com/IHhVihZ643

Morten Morland on #Trump wanting to buy #Greenland for the #USA - political cartoon gallery in London https://t.co/dePcTdnXF6 pic.twitter.com/ul2d9oUEB3

How do you like Trump’s mash up between the Green New Deal and Manifest Destiny... let’s buy Greenland !!!



Pave paradise and put up a… Trump Casino... pic.twitter.com/0ZIQvjcljg