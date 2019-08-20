替哈利撐腰！艾爾頓強付清專機費用　捐款「抵銷碳足跡」…不花半毛公帑

▲艾爾頓強（右）與哈利王子（左）擁有好交情。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

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英國薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan）與哈利王子（Prince Harry）11天內搭乘私人專輯出國度假2次，引來民眾批評作風奢華、虛偽。對此，知名歌手艾爾頓強（Elton John）出面替好友抱不平，除了直接提供他飛往法國尼斯的私人專機以外，甚至還幫哈利夫婦在「碳足跡基金會」捐款，透過這種方法來抵銷專機所造成的碳排放量。

梅根與哈利本月初搭乘租金超過2萬英鎊（約台幣75萬元）的私人專機飛往西班牙伊比薩島度假，結果返國不到2天，又準備飛往法國南部尼斯（Nice）慶祝梅根生日。《每日郵報》指出，兩人搭專機從英國飛往伊比薩島的排放量，是商務航班平均每人排放量的6倍，飛往法國的排放量更高達7倍。

▲哈利與梅根的作風不斷受到批評。（圖／達志影像／美聯社）



民眾開始在網路上批評，這對「皇家環保戰士」（The royal eco-warriors）言行不一，公開呼籲為環境保護盡力，私下卻豪奢浪費。對此艾爾頓強在推特上表示，梅根與哈利是一對「腳踏實地、勤奮工作」的夫妻，請社會大眾停止對他們的謾罵。為了平息風波，艾爾頓強不僅直接出資哈利夫婦搭乘專機、入住他在尼斯的別墅，不必花到半點公帑，甚至還向「碳足跡基金會」（Carbon Footprint Ltd）捐款，藉此抵銷碳排放量。

I am deeply distressed by today’s distorted and malicious account in the press surrounding the Duke and Duchess of Sussex’s private stay at my home in Nice last week. pic.twitter.com/WjVRDSMX0z

除了艾爾頓強外，美國知名主持人艾倫狄珍妮（Ellen DeGeneres）也替哈利夫婦抱不平。艾倫在推特指出，她過去曾經和哈利夫婦討論過關於野生動物保護的問題，「他們是最有同情心的人，想像一下，如果你所做的事情不斷遭到攻擊，但實際上你所做的一切都是為了讓世界變更好。」然而，梅根與哈利截至目前尚未有公開發言。

Portia and I met Prince Harry and Meghan in England to talk about their work on wildlife conservation. They were the most down-to-earth, compassionate people. Imagine being attacked for everything you do, when all you’re trying to do is make the world better. pic.twitter.com/226pRO1fj1

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