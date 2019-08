替哈利撐腰！艾爾頓強付清專機費用　捐款「抵銷碳足跡」…不花半毛公帑

▲艾爾頓強(右)與哈利王子(左)擁有好交情。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

英國薩塞克斯公爵夫人梅根(Meghan)與哈利王子(Prince Harry)11天內搭乘私人專輯出國度假2次,引來民眾批評作風奢華、虛偽。對此,知名歌手艾爾頓強(Elton John)出面替好友抱不平,除了直接提供他飛往法國尼斯的私人專機以外,甚至還幫哈利夫婦在「碳足跡基金會」捐款,透過這種方法來抵銷專機所造成的碳排放量。

梅根與哈利本月初搭乘租金超過2萬英鎊(約台幣75萬元)的私人專機飛往西班牙伊比薩島度假,結果返國不到2天,又準備飛往法國南部尼斯(Nice)慶祝梅根生日。《每日郵報》指出,兩人搭專機從英國飛往伊比薩島的排放量,是商務航班平均每人排放量的6倍,飛往法國的排放量更高達7倍。

▲哈利與梅根的作風不斷受到批評。(圖/達志影像/美聯社)



民眾開始在網路上批評,這對「皇家環保戰士」(The royal eco-warriors)言行不一,公開呼籲為環境保護盡力,私下卻豪奢浪費。對此艾爾頓強在推特上表示,梅根與哈利是一對「腳踏實地、勤奮工作」的夫妻,請社會大眾停止對他們的謾罵。為了平息風波,艾爾頓強不僅直接出資哈利夫婦搭乘專機、入住他在尼斯的別墅,不必花到半點公帑,甚至還向「碳足跡基金會」(Carbon Footprint Ltd)捐款,藉此抵銷碳排放量。

I am deeply distressed by today’s distorted and malicious account in the press surrounding the Duke and Duchess of Sussex’s private stay at my home in Nice last week. pic.twitter.com/WjVRDSMX0z

除了艾爾頓強外,美國知名主持人艾倫狄珍妮(Ellen DeGeneres)也替哈利夫婦抱不平。艾倫在推特指出,她過去曾經和哈利夫婦討論過關於野生動物保護的問題,「他們是最有同情心的人,想像一下,如果你所做的事情不斷遭到攻擊,但實際上你所做的一切都是為了讓世界變更好。」然而,梅根與哈利截至目前尚未有公開發言。

Portia and I met Prince Harry and Meghan in England to talk about their work on wildlife conservation. They were the most down-to-earth, compassionate people. Imagine being attacked for everything you do, when all you’re trying to do is make the world better. pic.twitter.com/226pRO1fj1

