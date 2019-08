川普指控Google操弄2016大選「應該被起訴」：我原本可以贏更多

▲川普指控Google利用偏見演算法操控2016年美國總統大選。(圖/路透)

記者吳美依/綜合報導

請繼續往下閱讀...

川普19日在推特上指出,Google操控2016年美國總統大選,「應該要被起訴」,如果沒有這個干擾,他當年可以贏得更多選票。根據了解,保守派非營利組織Project Veritas近日公布一分文件,聲稱Google的搜尋結果帶有偏見,但是裡面沒有指控偏袒選舉的相關內容。

Wow, Report Just Out! Google manipulated from 2.6 million to 16 million votes for Hillary Clinton in 2016 Election! This was put out by a Clinton supporter, not a Trump Supporter! Google should be sued. My victory was even bigger than thought! @JudicialWatch

川普在貼文中寫道,「哇!剛出爐的報告顯示,Google 2016年大選時操控了260萬到1600萬的選票投給希拉蕊!這是希拉蕊支持者公布的,不是川普支持者公布的!Google應該要被起訴,我也許可以比想像中贏得還要多。」

▲川普覺得,也許本來可以贏得更多選票。(圖/路透)

綜合外媒報導,自稱Google前任高級軟體工程師的福爾西(Zachary Vorhies)洩漏文件,內容包含內部會議紀錄,討論如何決定新聞來源是否可靠,有無包含仇恨言論,以及如何處理,還有一分名叫Twiddler的技術指南,紀錄如何重新排名搜尋引擎的推薦名單。

福爾希向Project Veritas爆料,錄製影片公開指控Google操作選舉,「我看到一些黑暗又邪惡的東西正在公司裡進行,我明白這並不只會竄改選舉結果,本質上也會顛覆美國。」

▲Google發言人反駁指控。(圖/路透)

Google拒絕回答科技方面問題,但發言人重申2016年的澄清,「我們從來沒有重新排名,或者更改搜尋結果以操控政治情緒。我們的目標一直都是提供人們符合需求的高品質相關資訊,不會將政治觀點納入考慮。」

CNBC指出,德州共和黨議員克魯茲(Ted Cruz)早就已經指責Google等科技公司「壓制保守聲音」,如今文件洩漏,可以說是為這些保守派人士提供更多證據。

美國行為研究與技術研究所的心理學者愛潑斯坦(Robert Epstein)於6月時,曾在參議院司法委員會面前作證,稱他的研究證明,Google利用帶有偏見的演算法,影響尚未做出決定的選民,也讓搜尋結果符合公司利益,其中包括政治需求,「據我估計,大約至少260萬票因此投給希拉蕊。」