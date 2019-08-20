柬埔寨聯手中國抓網路賭博、詐騙　91陸人遭逮捕

▲柬埔寨政府18日宣布禁止網路賭博。此為示意圖。（圖／視覺中國）

實習記者范芷菱／綜合報導

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柬埔寨政府18日宣布禁止網路賭博，「有許多外國罪犯假借這種方式，對國內及國外的受害者進行金錢敲詐。」作為柬埔寨密切盟友的中國也聯合當地執法機構，設法對跨境賭博展開嚴厲的打擊行動。

據《美國之音》報導，柬埔寨南部海岸的施亞努市擁有柬埔寨最大的港口，同時也是中國「一帶一路」計畫的重鎮之一，所以吸引許多中資前往開設賭場，如今也已經超過50多家，並湧現龐大的網路賭博業務，成為博彩業的中心。為打擊跨國金錢敲詐，柬埔寨首相洪森於18日發布命令，「一些外國罪犯假借網路賭博的方式進行詐騙行為，所以即日起將停止核發對國內和國外的網路賭博政策和執照，以免影響到安全以及公共社會秩序。」

▲柬埔寨施亞努市最大的綜合娛樂中心「金貝娛樂城」。（圖／翻攝自Google Map）

中國與柬埔寨是密切盟友，所以過去很容易在柬埔寨獲得賭場經營許可權，加上該國對博彩業政策寬鬆，所以許多中國人會選擇在當地開設賭場和賭博網站。為了打擊跨國犯罪，兩國還在今年3月啟動「執法合作年」，並於一次聯合行動中逮捕了91名設立非法賭博網站和詐騙的中國人。

中國一直設法對跨境賭博採取嚴厲制裁手段，而境外非法賭博大多都是使用人民幣交易。據了解，「亞洲新賭王」周焯華（綽號洗米華）所控制的菲律賓和柬埔寨太陽城網路賭博平台的伺服器雖設在境外，但賭客大多集中在中國內地，藉由視頻遠端下注來參與，每年盈利高達數百億元，引起中國執法部門高度重視。