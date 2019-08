俄火箭爆炸後…2放射元素監測站「異常沉默」　所有數據傳輸暫停

▲俄羅斯阿爾漢格爾斯克地區發生爆炸。(圖/翻攝自Youtube)



記者張方瑀/綜合報導

俄羅斯北部阿爾漢格爾斯克地區(Архангельск)日前發生爆炸,遠遠就可看到黑色蕈菇狀煙霧衝上天,俄羅斯國家核能公司Rosatom出面證實,當時正在測試同位素與液態推進火箭引擎,疑似因為操作不當引發爆炸,造成5名員工喪命、3人重傷。然而「全面禁止核試驗條約組織」指出,在爆炸過後兩個俄羅斯核監測站陷入「異常沉默」,引發人們對於輻射外洩、超標的擔憂。

「全面禁止核試驗條約組織」(Comprehensive nuclear test - ban Treaty Organization,CTBTO)在全球用有300多個監測站,分別從地震、海洋聲波、音波、放射性微粒等方式,監督為反核試等違反規定的行為,目前俄羅斯與美國都已簽署《全面禁止核試驗條約》(Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty)。

該組織指出,俄羅斯兩個放射性核監測站「Dubna 」與「Kirov」皆陷入異常沉默,停止所有數據傳輸,「監測站回覆說是網路通訊系統出問題,目前組織正在等待進一步報告。」

To avoid misunderstanding, pls note this is standard tech modelling to simulate possible movement of radionuclides (if any), showing how/where they *might* disperse over time. It does NOT show actual detection and is not health-related. #skyfall #nyonoksahttps://t.co/xRhwu6RxJP

CTBTO指出,該組織有80個放射性微粒監測站,能夠測試大氣中的放射性粒子.「只有透過這些數據分析,才能知道8日俄羅斯的爆炸案,是否真的是核爆。」現在該組織研究人員正試圖與俄國監測站保持聯繫,以便盡快恢復運作。

根據俄媒《Сегодня》報導,所有進出該地區的調查人員都需穿著防護衣、救護車也都需要以薄膜包裹住。爆炸發生後,輻射感應器測出已經超過正常數值的「3倍以上」,甚至連挪威都檢測出少量放射性碘,讓不少民眾擔心車諾比事件會重新上演。

