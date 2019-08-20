眾人狂奔只看他！西班牙鬥牛失控衝入房　59歲男遭連刺慘死

▲西班牙鬥牛失控，當街鬥死一名男子。（圖／翻攝自YouTube／InfoDenuncia）

記者林瑩真／綜合外電報導

請繼續往下閱讀...

西班牙傳統節慶「Torico de la Cuerda」17日於奇瓦鎮（Chiva）開幕，不料，一名參賽者在與鬥牛一同奔跑的過程中，遭鬥牛當街鬥死，嚇壞現場觀眾，然而這只是節慶中的第一場賽事。

綜合外媒報導，節慶「Torico de la Cuerda」一般維持3天，今年從17日至19日都有活動，而奔牛大賽則要舉行6場，不料第一場就發生死亡悲劇。

一名59歲的男子馬汀尼茲（Vicente Asensio Martínez）原本站在旁邊的房間內，卻被失控的鬥牛狠撞，送醫確認腹部遭牛角刺傷2次，腿部也有傷口，導致馬汀尼茲宣告不治。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

另一名男子比較幸運，雖然在倒地的時候也被鬥牛連續攻擊，但引牛人當下立刻將鬥牛拉開，男子並無危害生命的傷勢，治療後已經出院。

事實上，西班牙鬥牛大賽本就是危險的活動，不少人因此受傷或死亡，但男子當街遭鬥牛鬥死，也嚇壞不少特地到西班牙旅遊歡慶的遊客，更有孩童因目擊而大哭。