「假消息」操控、詆毀香港示威！推特和臉書停權20萬中國帳戶

▲因散佈有關香港示威的不實消息，臉書合推特關閉多個帳戶。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

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推特在19日表示，因為發現中國透過社群媒體來對付香港的抗議活動，已經刪除了936個活躍的帳號，並且進一步將超過20萬個帳號停權。臉書也指出，接獲推特提供的消息之後，刪除了7個粉絲專頁、3個社團以及5個帳號，原因皆為涉及「造假行為」。

推特指出，已經刪除936個帳號，這些帳號皆起源於中國，「故意且針對性地試圖替香港製造更多政治紛爭，包含詆毀當地抗議行動的合法性以及政治立場」、「根據我們的深入調查，顯示這是有國家協調與支持的行動，具體來說，我們認為這群帳戶的目的是要散播香港示威的相關訊息」。



推特聲明中還提到，前述的帳戶只是最活躍的代表，另外還有將近20萬個帳戶已經被主動停權，避免其在推特上有進一步的行動。這些帳戶違反的規定包含，垃圾郵件、協調性活動和假帳戶等等，「操縱性的行為不允許出現在我們的服務中，已經違反了本公司創建的基本原則」。

推特的聲明中也貼出幾則例子，其中一個帳號貼出多張7月1日示威者佔領立法會的照片，用英文寫道，「我們不想要這種激進的人在香港，趕快滾出去」，另一個帳號則形容這是「暴徒大肆破壞」。

隨著推特的腳步，臉書也指出，已經刪除了7個粉絲專頁、3個社團以及5個帳號，這些都屬於由中國掌控的一個小型網路，目標是針對香港的示威行動，「我們將持續搜查並停止這類的行為，因為我們不希望臉書的服務被用來操縱人群」。