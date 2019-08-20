美副總統籲中「尊重香港法律」　《環時》回擊：美無法影響對港決定

▲美國副總統彭斯。（圖／路透）



記者錢玉紘／綜合報導



美國副總統彭斯（Mike Pence）19日在一場演說中表示，中國應該要尊重香港法律的完整性。並也再次強調總統川普先前的立場，他表示，中美之前若是想達成貿易協議，中方應該要先處理好香港的問題。

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彭斯在19日出席底特律經濟俱樂部（Detroit Economic Club）的活動，在演說中他提到，「若是中國希望與美國達成協議，北京政府就必須重視其承諾，即遵守1984年的《中英聯合聲明》，並尊重香港的法律的完整性」、「美國政府將會持續呼籲北京拿出人道的態度，並督促中國及香港示威者和平解決彼此的分歧」。



美國總統川普在上周表示對香港情況的關心，並呼籲避免暴力。他也在18日於推特上暗示，在雙方達成貿易協定之前，中國應該要先「人道地」處理香港問題，同時他也表示相信習近平可以順利解決。



在昨晚，中國官媒《環球時報》的一篇社論指出，美國無法影響中國對處理香港情勢的決定。文章內提到，「美國政治和輿論菁英必須了解，儘管他們有能力煽動香港的激進抗議群眾，使香港比較難以恢復秩序，但他們絕對無法影響北京對香港形勢的決定。」