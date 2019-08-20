特搜IU《德魯納酒店》7款滿月式風格包款　復古壓紋不用萬元就能入手

▲（圖／TVN）

收視率居高不下，甚至還連續五週蟬聯話題韓劇榜第一名的《德魯納酒店》，除了劇中社長「張滿月」（IU 李知恩飾）從開播以來就備受矚目的超多變造型以及亮眼妝容之外，IU本次在劇中也一改在《我的大叔》裡的低調風格，從頭到腳幾乎都是國際精品或韓國當地的熱門品牌，在包款上更是成功駕馭多種風格，不論是經典優雅的Lady Dior、2019秋冬最新的Gucci包款，又或是韓劇女主角們的御用Couronne包，都在《德魯納酒店》復古奇幻的設定下顯得時髦又貼合角色氣質，現在就讓BAZAAR為你整理7款IU在劇中使用的時髦包款，部分款式甚至不用萬元就能入手！

請繼續往下閱讀...

1.Gucci





▲Sylvie系列象牙白迷你包，NT$103,600（圖／INSTAGRAM @FULLMOON.LONG, @WWWWWWN88、GUCCI）



2.Dior





▲Lady Dior頂級小羊皮包款，約NT$136,000（圖／INSTAGRAM @FULLMOON.LONG、Dior）

3.Bulgari

▲Serpenti Forever鏡面肩背包，約NT$83,900（圖／TVN、INSTAGRAM @WWWWWWN88、Bulgari）

4.Chloé





▲Chloé C Bag迷你肩背包，約NT$33,500（圖／INSTAGRAM @INSTAGRAM @FULLMOON.LONG, SELFRIDGES、selfridges.com）

5.Givenchy

▲Givenchy GV3衍縫紋路肩背包，約NT$82,000（圖／INSTAGRAM @WWWWWWN88、farfetch.com）

6.Couronne





▲米白色壓紋鍊帶零錢包，約NT$4,400（圖／TVN, INSTAGRAM @COURONNE_OFFICIAL、kolonmall.com）



7.Couronne

▲壓紋皮革手拿包，約NT$3,900（圖／TVN、KOLONMALL.COM、kolonmall.com）

文／Harper's BAZAAR

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

更多時尚藝術資訊，盡在《Harper's BAZAAR 》

最優雅點點控——英國皇室風格Icon黛安娜王妃的20套波卡圓點穿搭選

無需裸露的高竿性感，蘿西杭亭頓Rosie Huntington-Whiteley的時髦紅毯穿搭選