中大獎爽躺5年不工作　幸運男「剛開工又中1億」：不用再受苦啦

▲中大獎5年爽爽不工作，超級幸運兒「剛開工又中1億」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

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體驗2次一夕致富！南非有一名幸運男7年前買彩券中了7.5萬南非蘭特（約新台幣15萬元），他就辭職過了5年不工作、輕鬆愉快的日子，直到日前他錢花完了才又開始工作，只是他才剛上班沒有幾天，買彩券又中了約新台幣1億元的超級大獎，消息曝光後讓許多人都相當羨慕。

根據《開普敦時報》報導，幸運男居住在開普敦米切爾平原，他7年前買彩券中了15萬元後，先是用這筆錢蓋了一間房子，接著辭職與妻子及3名孩子過著輕鬆的日子，並且長達5年都沒有工作賺錢，直到2019年初他把錢用完，他才開始工作賺錢養家，「儘管這份工作很困難又費力，但已經足夠我養活家人了。」

但沒想到他工作才短短半年，7月27日他到加油站加油時，順手買了一張20南非幣彩券，就中了6100萬南非蘭特（約新台幣1億2456萬多元）大獎，讓他又驚又喜。他表示，這一筆錢可以永遠改變他們一家人的生活，「我們可以住更大、更好的房子，孩子都可以擁有自己的房間，一家人將不用再受苦。」

他事後也透露自己買彩券的小竅門，「我經常買彩券玩，而沒有中獎的彩券，我都收好不會丟掉，下次要買彩券的時候，我就會參考之前的號碼再買一次」。此外，他也提到這一次中頭獎後，雖然獲得的獎金非常多，但他目前仍不會把工作辭掉。