以色列總理夫人闖「出訪專機駕駛艙」　烏克蘭迎賓麵包被她丟地上

▲以色列總理夫人莎拉•納坦雅胡（Sara Netanyahu）。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

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以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在當地時間18日，搭乘專機出訪烏克蘭進行為期2天的訪問，卻驚傳總理夫人莎拉•納坦雅胡（Sara Netanyahu）在專機上大鬧，甚至想要闖入駕駛艙，抵達烏克蘭首都基輔之後，還將迎賓的祝禱麵包丟在地上。

根據《以色列時報》（Times of Israel）報導，以色列總理納坦雅胡是烏克蘭諧星總統澤倫斯基（Vladimir Alexandrovich Zelensky）就任以來，首位迎接的外國領導人，但是總理夫人莎拉卻大鬧出訪專機，甚至試圖闖入專機駕駛艙遭到維安人員阻止，只因為機長的迎賓廣播沒有提到她。

根據《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）報導，總理辦公室澄清，這是一個被扭曲消息，完全是在轉移外界對於總理這次重要國際出訪的注意力。

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但是出訪風波卻不只如此，在專機抵達基輔之後，三位穿著烏克蘭傳統服飾的年輕女孩，拿著稱為「祝禱食物」的大圓麵包與鹽迎接納坦雅胡夫婦，總理撕下了一片麵包並且沾鹽吃下，然後再撕下一片麵包遞給夫人，但是夫人搓一搓之後，就將麵包丟在地上，並沒有品嘗烏克蘭提供的「祝禱食物」，全部的過程都被一旁的媒體錄下影片。

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Vladimir Zelensky）與納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）是世界唯二的猶太人國家領導人。（圖／路透社）



由於烏克蘭總統澤倫斯基本身是猶太裔，是除了以色列總理之外，世界上唯一的猶太人國家領袖，也是納坦雅胡重視這次出訪的原因之一，他預計將會前往當地的猶太人大屠殺紀念碑悼念，並且會見當地的猶太社區領袖。

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