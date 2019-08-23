每天都看起來很累⋯　收編「孤零零小傢伙」隔天竟整個神清氣爽

文／寵物組的阿尼摸君

身為一個稱職的小編，阿尼摸君除了上班8個小時都緊盯電腦外，回家也是很努力的在滑手機（？）。直到有天被朋友揪去肌膚檢測，發現眼周竟有暗沈問題，也冒出幾條細紋，才驚覺自己一直以來都太認真上班了。欸，不是啦！是一直以來都忽略了眼周保養的重要性，難怪常常睡很飽了卻還是被關心「是不是很累？」

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▲明明都在逛網拍嘛！

於是，我決定要好好保養眼周。然而，身為一個敏感肌加混合肌，皮膚就是讓人想飆髒話的難搞，太水潤的怕不夠保濕、太滋潤的又怕長肉芽。所幸天無絕人之路，有天我在隔壁同事的桌上撿到這條眼霜，由於它看起來實在太孤單、太讓人心疼了，讓我當下就決定收編回家。

▲這是甚麼東西？

▲原來是個楚楚可憐的小傢伙。

▲來吧！跟我回家，我會好好照顧你的～

▲吃飯飯囉！

▲天氣好就是要出門散步，而且記得用牽繩，才是負責的好飼主。

▲小眼霜累了吧？乖乖睡覺喔！

或許是為了報答我的收養，這條眼霜使用起來竟然清爽又好吸收，沒有那種黏黏稠稠的厚重感，後續上妝也不會產生屑屑，同事也說我看起來有精神多了，果然是有愛最美希望相隨。

▲輕透乳霜質地，聞起來香香的。

▲輕鬆推開，輕鬆吸收。

查了資料後發現，原來這條眼霜多效合一，能在修護的同時預防老化，而且質地清爽、全臉都能使用，一抹有感，就像「米克斯」貓貓狗狗一樣，結合了眾多優點。 難怪現在很多人都會說「不要有品種迷思」，收編這條眼霜讓我真正體會到了「米克斯都是驚喜包」這件事，真的好驚喜啊！

▲小眼霜，謝謝你♥

【PS美美妍電眼修修全效發光眼霜】

五大特色

1. 質地清爽可全臉使用

2. 水感滋潤高保濕

3. 多胜肽成分抗衰老

4. 美白成分讓肌膚透亮

5. 獨特植物幹細胞舒緩調理

使用方法

臉部清潔、使用精華液後，取適量於指尖，均勻延展塗抹於眼周，亦可使用至全臉及緊部。

步驟1：

沾取適量眼霜後，以指腹於眼底均勻塗抹，並於兩側、眼眉處重複上述動作，眼尾可以直線及V字手勢交替，輕輕按摩。

步驟2：

均勻塗抹全臉肌膚，在法令紋、眼周處加強按摩幫助吸收，頸部由下往上輕輕撥打按摩。



產品規格

容量：30ml

定價：1280元



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