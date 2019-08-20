潮流霸主強勢回歸！SupremeＸRIMOWA再度聯手　行李箱腰包成最大亮點

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日前，Supreme不斷公開2019秋冬系列的相關消息，而這也預告潮流界霸主即將回歸。與此同時，似乎有一個驚為天人的聯名再度現身，因為根據IG爆料帳號@supreme_leaks_news的曝光，Supreme或將與德國知名行李箱品牌RIMOWA進行聯名的第二彈。

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▲Supreme或將與RIMOWA進行聯名的第二彈。（圖／翻攝自IG@dropsbyjay）

曾經於2018年春夏系列攜手合作的Supreme與RIMOWA，在當時以經典的Topas型號為原型設計，打造了黑、紅2色的聯名行李箱，並分為45L與82L的容量大小。

Supreme（@supremenewyork）分享的貼文 於 PDT 2018 年 4月 月 9 日 上午 3:32 張貼

然而，最新曝光的行李箱設計，似乎會採用黑色為主調，並且搭配金屬的Supreme Box Logo，而尺寸方面，同樣會推出行李箱，但這次或許會有行李箱造型的腰包，就像Dior X RIMOWA一樣，不過，一切還是要等到官方公佈以後，才能進一步確認相關消息，所以現在各位能做的只有等待囉！

▲可能推出行李箱以及行李箱造型的腰包。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news）

▲Dior X RIMOWA聯名系列也有推出手拿包，並且也可以當作腰包使用。（圖／翻攝自品牌提供）

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