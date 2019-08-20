適合送討厭的人！南韓正夯超獵奇「人臉蠟燭」300元有找

▲南韓手作商城 idus 推出人臉蠟燭，引發網友熱議。（圖／翻攝自IG@idus.me）

編輯／Ann

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隨著客製化商品當道，馬克杯、抱枕顯然已經不夠看了。南韓就推出了一款創意「人臉蠟燭」，沒看錯，真的將定製的人臉放上蠟燭，隨著燃燒的同時散發不同香氣，呈現出不同造型，絕對是最獵奇商品！

▲人臉蠟燭模樣超逼真搞怪。（圖／翻攝自IG@idus.me）

南韓知名手作商城 idus 不斷推陳出新，此次推出了搞怪「人臉蠟燭」，只要提供照片，就能夠按照畫面印製出造型蠟燭，並且形狀也可以依喜好選擇，不論是正方形、圓柱體狀，都十分怪異可愛。宛如人臉變成蠟燭一般，受到南韓網友瘋狂熱議，「也太怪」、「怪到很喜歡怎麼辦」、「幫討厭的人做一個似乎也不錯」。

▲人臉蠟燭提供多達6種香味。（圖／翻攝自IG@bagag98）

另外，在氣味方面，也提供多達六種，包括黑櫻桃、檸檬果子、風流美國等等，適合各個年齡層女性。也有不少情侶定製成對方的樣子，或是閨蜜互相惡搞使用，成為南韓最夯的搞怪蠟燭。並且「人臉蠟燭」價格約台幣260元左右，以定制款來說CP值頗高，目前商品在官網已經銷售一空，感興趣的粉絲們可能要耐心等待補貨消息。

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