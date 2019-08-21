網美水上天堂在這裡！巨大獨角獸溜滑梯、超美粉紅陽傘海　真的會拍到手軟

說到夏天就是要玩水去，不管泳池、大海都能消去一身的壞熱氣，給人沁涼消暑的感覺～前幾年暑假最流行的就是「獨角獸泳圈」，白白的身體帶著七彩尾巴，帶出去整片海灘妳就是焦點！不過沒想到菲律賓現在出現了一個超級大型的獨角獸泳圈，幾乎可以用「獨角獸島」來稱呼它，原來這是水上樂園「充氣島（Inflatable Island）」的傑作！

菲律賓最夯地標！

Home of Unicorn Island（@inflatableisland）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 16 日 下午 11:05 張貼

充氣樂園早在2017年就進駐菲律賓蘇比克灣，當時可是亞洲最大的水上漂浮樂園！大小就和8個籃球場一樣大，上面有各式各樣的漂浮遊樂設施，在燠熱難耐的菲律賓根本是避暑天堂呀！不只水上好玩，岸上的陽傘區也是女孩們的必拍景點，一年四季都吸引不少愛水人朝聖！

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新增了「獨角獸島」！

Home of Unicorn Island（@inflatableisland）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 27 日 下午 7:40 張貼

Regine Garcia（@imreginegarcia）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 8 日 上午 2:08 張貼

Nicole Osuna Dichoso（@nicoleodichoso）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 30 日 下午 8:31 張貼

而現在充氣樂園在旁邊增設了「獨角獸島（Unicorn Island）」更是緊緊抓住女孩們的心，整座彩色樂園中間以超大獨角獸泳圈為亮點，旁邊延伸的粉嫩水上設施又好拍、又好玩呀！

除了蘇比克灣之外，充氣樂園在宿霧也有據點，除了兩者皆有充氣樂園和獨角獸島之外，蘇比克灣有一隻超大的獨角獸彈簧床（Unicornzilla）以及岸上的太陽花陽傘區、粉黃峇里島風休息區。宿霧則是有各種動物風泳圈、粉紅游泳池、火舞表演以及提供住宿的度假村「The Happy Beach」！

蘇比克灣的充氣樂園有這些！

Home of Unicorn Island（@inflatableisland）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 25 日 下午 6:32 張貼

蘇比克灣的充氣樂園最標誌性的就是超大隻獨角獸彈簧床！你看看上面可以承載這～麼～多人，而且還能從尾巴一口氣滑進海裡，一人用的獨角獸泳圈真的不稀奇了啦！

Home of Unicorn Island（@inflatableisland）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 24 日 下午 7:34 張貼

不想上去人擠人？這裡也有一人座、多人座的獨角獸泳圈，還不止有獨角獸！紅鶴游泳圈也出現在海上，這裡真的太好玩了啦！

Home of Unicorn Island（@inflatableisland）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 16 日 下午 5:09 張貼

另外就是美到不像話的「向日葵休息區」！一朵一朵的向日葵就是這裡的陽傘，整片亮黃色讓人看了心情太愉悅，而且超級好拍呀！

宿霧的充氣樂園有這些！

Home of Unicorn Island（@inflatableisland）分享的貼文 於 PDT 2018 年 10月 月 29 日 上午 12:27 張貼

沙灘上還有彩色躺床！宿霧的充氣樂園位於度假村「Happy Beach」裡面，粉紅色酒吧、粉紅色房間、粉紅色泳池⋯⋯只要你是粉紅控，來這裡絕對失心瘋！

粉紅色的房間有過夜和日用兩種選擇，如果想和姊妹玩一整天，那麼可以租一間房先拍個過癮、換好最美的比基尼之後再到海灘上去玩！如果覺得當天奔波太累，那就在這裡住一晚吧！一晚房價是5,999披索起（約NT. 3,663），很物超所值呀！

沙灘上的粉紅陽傘海超美！

蘇比克灣和宿霧的充氣樂園沙灘上也都不無聊，這一季替陽傘換上粉紅、粉紫色，一字排開超壯觀的洋傘海很療癒，而且粉嫩的色彩會讓人少女心滿出來呀！

女孩來這裡會拍到手軟吧！

充氣樂園不管水上陸上都好好玩， 水上設施刺激有趣，海灘上連休息區都好拍，根本是為了各位女孩所設計的！尤其宿霧的度假村「Happy Beach」更是粉紅控的天堂！夏天這麼熱，快下訂機票飛菲律賓，直接衝充氣樂園了啦！門票價格依照所選地點、行程套餐而有所不同，從499披索起（約NT. 304）。

門票這裡訂

官方網站



文／柯夢波丹 圖／INSTAGRAM@NICOLEODICHOSO、@IMREGINEGARCIA、@CHESKANGELIE、 @ROBYLEENJONES、@A.SEVD、@thehappybeachph、@inflatableisland

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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