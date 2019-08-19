目睹蒙眼女孩被賣！護士改行賣蠟燭年銷售額破千萬　只為救她們

▲安柏（Amber Runyon）創立了一家蠟燭公司Eleventh Candle Co.來幫助人口販賣受害者的生活。（圖／翻攝自臉書／Eleventh Candle Co.，下同）

實習記者范芷菱／綜合報導

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美國俄亥俄州的護士安柏（Amber Runyon）原先是一名護士，當她在衣索比亞進行醫療服務時，看到2名蒙著眼睛的年輕女孩被一名男子帶走，詢問導遊後得知她們可能被販賣成性奴，於是興起了想要改變的念頭。2015年，安柏創立了一家蠟燭公司Eleventh Candle Co.，想要藉此提升人口販賣受害者的生活，如今年銷售額也達到了100萬美元（約新台幣3100萬元）。

▲安柏當初只有250美元（約新台幣7800元）的資金。

據CNN報導，在衣索比亞從事醫療服務的安柏有一次看到2名蒙著眼睛的年輕女孩被一名男子帶走，後得知她們可能被反賣成性奴，於是心中升起想要幫助這樣受害女性的念頭。經過一番搜查後發現，她的家鄉俄亥俄州居然是美國人口販賣第4高的州，也進一步了解到貧窮、成癮、無家可歸、文盲和失業是造成人口販賣的主要因素，所以決定先提供就業給那些受害婦女。

為了能更快開始，安柏於2015年選擇開一家蠟燭公司Eleventh Candle Co.，「我甚至不喜歡蠟燭，但這是開銷低且啟動成本低的公司類型」，一開始連商業計畫都沒有的她，用全部只有250美元（約新台幣7800元）的資金購買了玻璃容器、蠟燭、燈芯等材料，開始了公司的第一步。

▲如今Eleventh Candle Co.的年銷售額達到了100萬美元。

安柏辭去護士的工作，每天花16至18小時製作多達100隻的蠟燭，並在農貿市場、網路平台上販售。她的堅持和公司的宗旨終於吸引顧客上門，2年後將業務轉移到一間倉庫並僱了4名女員工；Eleventh Candle Co.於2018年開始盈利，如今年銷售額達到了100萬美元，至目前為止已售出25萬支蠟燭，並在哥倫布市開設2間店面。

安柏透露，「員工約20至30歲，甚至有50歲的女性，其中有一些還犯了重罪，這裡可以讓他們學到一技之長。」一位女員工表示，「在這裡工作對我的生活產生了很大的影響，我每天都會很興奮地醒來，因為我有工作要做。在這裡我不會被評論，沒有人會因為我的過去而瞧不起我。」

▲公司提供需要幫助的女性一個工作機會。

安柏之所以將公司命名為Eleventh Candle，是因為象徵著一個信念：第11個小時就會有希望，「我的目標是員工人數不超過15人，當你做為一個小團隊留下來時，就可以像一個家庭一樣改變彼此的生活。」她希望繼續將品牌做大，以提供其他城市需要幫忙的女性一個工作機會。

就在去年，Eleventh Candle Co與場地租賃公司COHatch合作，後者提供製造場地並投資40萬美元（約新台幣1250萬元）用於未來幾年的擴店需求。

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