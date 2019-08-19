健身youtuber教妳靠飲食+運動矯正下半身肥胖！2星期操出完美線條

明明下身不算胖，但比例看起來就是不好，屁股扁塌、寬大讓整個人看起來很笨重？其實這就是「假胯寬」，只要經過運動矯正就會提高骨盆、線條也會變緊實！香港藝人林芊妤Coffee是擁70萬以上追蹤人數的健身YouTuber，同時身為瑜珈老師的她身材超逆天，尤其那雙美腿讓人完全不相信她也受過「梨形身材」的困擾！產後速瘦的林芊妤示範許多組美腿操值得我們練起來！

14日速效瘦身運動

C O F F E E L A M（@coffee89921）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 11 日 下午 9:08 張貼

看看林芊妤的身材完全看不出來已經有一個小孩了！她表示「不論生育前、懷孕中以及產後三個階段，都要一直保持適量運動！

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C O F F E E L A M（@coffee89921）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 18 日 下午 10:33 張貼

在安全的情況下做瑜伽、慢跑等運動能保持體態，也能幫助產後速效瘦身」林芊妤分享了8招超強大的修身方法讓她在產後14日變回仙女等級的好身材～

靠8招調整骨盆、瘦腿





穿牛仔褲最怕的就是自己臀部線條、腿的比例不好看，其實這些都是可以靠後天矯正的！明明腳很細但看起來就是覺得下身很寬大？

因為臀部和腿其實是連帶影響的，只要把髖關節矯正到對的位子，就能解決腳短、屁股扁塌的錯覺了！

美臀操

Coffee Lam（@yogawithcoffee）分享的貼文 於 PST 2017 年 11月 月 11 日 下午 10:51 張貼

你是不是常覺得屁股旁邊多出兩塊，不管怎麼健身臀部看起來就是很寬大？這就是所謂的「假胯寬」！想讓下身線條更完美一定要收下林芊妤分享的「美臀操」，這些動作能防止臀部下垂、扁塌，同時也能矯正「假胯寬」，覺得自己比例不夠好的女生或是生產完的媽媽都很推薦！

睡前抬腿很重要

C O F F E E L A M（@coffee89921）分享的貼文 於 PDT 2018 年 7月 月 21 日 上午 5:52 張貼

想到瘦腿就覺得很累嗎？其實睡前抬腿不但能消水腫，也能讓腿部看起來更纖細！千萬不要一到家就倒頭睡，只要每天睡前「平躺於床上讓雙腿與牆壁成90度，維持10-15分鐘」就能讓腿部線條更完美～

抬腿操

Coffee Lam（@yogawithcoffee）分享的貼文 於 PST 2018 年 1月 月 19 日 下午 11:09 張貼

走路時大腿的肉互相摩擦真的超級惱人！！很多女生都會覺得大腿是最難瘦的地方，但其實想減去頑固的大腿脂肪，一點都不難！

只要「每周做3至4次這套瘦腿操，每個動作做20下以上」就能成功瘦腿，尤其在大腿外、內側及大腿外圍會特別有效～

2星期見效加強版

C O F F E E L A M（@coffee89921）分享的貼文 於 PDT 2018 年 4月 月 14 日 上午 12:56 張貼

夏天比基尼的季節已經來了，這套加強版必須筆記啊！每天做一組也不會太累，為了好身材這些苦都是值得的（打氣）！當中包括空中踩單車、踢腿、抬腿等瘦腿動作，運用到不同的腿部肌肉，讓雙腿線條更緊實～

小腿肌肌肉預防

很多女生不運動的藉口就是會長肌肉，不想看起來壯壯的～但其實這個迷思是錯誤的！只要在運動後多做伸展、按摩，就能讓小腿肌肉變修長！

運動前後拉筋

C O F F E E L A M（@coffee89921）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 12 日 上午 1:52 張貼

之前也深受小腿肌困擾的林芊妤建議「運動前後都一定要做最少10分鐘拉筋運動！」

運動後腿部伸展也是非常重要的～因爲運動後的肌肉都處於繃緊狀態，馬上伸展的話肌肉修長的效果會更好。」記得，美腿養成不只是要細，線條也要夠完美！

慢跑靠技巧避免長肌肉

身為瑜珈老師的林芊妤其實也非常熱愛慢跑～很多人都認為跑步會造成小腿肌肉堆積，但林芊妤說：「這是一種誤解，只要跑得有技巧，跑步是可以有效瘦腿的！只要拉長跑步距離、維持較慢的速度，跑步就是最佳的消脂方法！」

保持按摩習慣

C O F F E E L A M（@coffee89921）分享的貼文 於 PST 2016 年 11月 月 21 日 上午 12:14 張貼

運動後的按摩是非常重要的！林芊妤推薦在運動、拉筋過後用美容油按摩腿部5-10分鐘，就能擺脫可怕的蘿蔔腿，她特別強調這套程序必須持之以恆才會見效！

運動後減少攝取蛋白質

男生在重量訓練後都會補充豐富蛋白質，像是雞蛋、鮭魚和雞胸肉等，林芊妤說：「如果不想助長腿步肌肉形成，就要反其道而行，盡量在運動前後不要刻意攝取蛋白質！」

除了運動以外，飲食習慣也是修身的重點，只要盡量攝取健康的食物營養素、減少吃加工食品，就能找回完美體態！

文／柯夢波丹 圖／INSTAGRAM@COFFEE89921、小紅書喵喵小仙女

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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