民調出爐8成南韓人「拒絕遊日」　日本汽車遭加油站員工排擠

▲日本有著許多吸引各國遊客的景點。（圖／示意圖／取自Pixabay）



記者丁維瑀／綜合報導

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日韓貿易戰持續延燒，南韓也掀起反日情緒。民調機構Realmeter於19日發布的一項調查結果顯示，逾8成南韓人民拒絕前往日本旅遊；有意赴日的人數僅有13.4％，4.8％則持保留意見。

《韓聯社》援引民調機構的數據顯示，超過8成南韓人不想去日本遊玩，若是從地區來看，光州以及全羅道的受訪者最不情願赴日旅遊，比例高達96.6％；接下來則是大邱、慶尚北道（87.7％）。

這份民調16日受到CBS電視台委託，針對500名成年人展開調查，結果呈現出南韓民眾的反日情緒逐漸高升。而從人民偏好的黨派來觀察，進步黨支持者（92.4％）、中間派支持者（80.3％）以及沒有特別支持黨派的族群（81.8％）不願遊日的比例都更高。

自二戰徵用工案引爆的日韓戰火越演越烈，雙方接連將對方踢出貿易白名單。南韓政府8日宣布，將調查一切日本產煤炭所含的放射性物質及重金屬，16日更決定加強檢驗日本進口廢電池、廢輪胎及廢塑膠的放射性物質及重金屬。

據了解，南韓一些加油站已擺出告示，說明並不歡迎日本汽車。一名新聞主播本月初還在KBS節目中澄清，他所持有的原子筆並非日製。

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