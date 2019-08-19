擔心遭美國制裁打擊！　中石油8月暫停裝載委內瑞拉原油

▲ 中石油在新疆維吾爾自治區巴音郭楞蒙古自治州的油田水泵。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

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2名北京消息人士19日向《路透社》指出，在美國對委內瑞拉石油出口企業實施最新制裁後，身為委國石油主要買家之一的中國石油天然氣集團公司（CNPC）已經暫停8月份的裝載。

美國總統川普（Donald Trump）政府本月稍早凍結所有委國政府在美資產，與該國有業務往來的公司則收到官員的警告。一名消息人士透露，「川普的行政命令代表，美國財政部很有可能宣布後續的制裁措施。中石油相當擔心遭受第二輪制裁的打擊。」中石油發言人則拒絕對此發表評論。

在中國的一名委國主要石油營銷公司高層透露，公司已經收到暫停交易的通知，「我們被告知，中國聯合石油公司（Chinaoil）8月不會裝載任何石油，不知道之後會發生什麽事。」中聯油是中石油的交易管道，根據定期工程合約開採委國石油，是該國最大的石油客戶之一。

另有消息人士說明， 中石油會等待美國財政部列出更多指導方針，才會在與委國的石油交易中採取進一步行動。他提到，美中政府此前曾進行溝通，包括美國駐北京大使館官員及中石油高層的會晤。