健康男童看診323次　狂媽編病情逼做「13次大手術」還想騙肺部移植名單

▲克里斯托弗明明身體健康，卻一直被母親鮑文帶去看診。（圖／翻攝自Twitter／@AllisonFox4News）

實習記者曾筠淇／綜合報導

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美國德克薩斯州35歲婦女凱琳.鮑文（Kaylene Bowen）在兒子克里斯多佛（Christopher）才11個月大時，就開始讓他不斷接受不必要的看診，至今已到院看診323次，其中還有13次是進行大手術。一直到達拉斯（Dallas）的醫院工作人員發現克里斯多佛根本就是健康的小男孩時，騙局才總算被拆穿，鮑文終於認罪了。

據紐約時報、每日郵報等外媒報導，克里斯多佛從11個月大到現年10歲，明明身體健康，卻被母親鮑文帶去就診了323次，而在2009年至2016年的期間內，還接受了13次大手術，甚至只能坐在輪椅上，不能像其他同齡孩童一樣自由行動。

鮑文聲稱，克里斯多佛正在走向死亡，有著罕見的遺傳疾病，而後又演變成罹患癌症，最後則是因為孩子配戴了餵食管，導致有危及生命的血液感染；鮑文試圖讓克里斯多佛進入肺部移植的名單，並接受臨終關懷治療。克里斯多佛的爸爸克勞福德（Ryan Crawford）表示，自己曾多次說服達拉斯的法官，「克里斯多佛沒有生病」，但法官選擇相信鮑文。

▲35歲的鮑文讓兒子克里斯托弗飽受醫療折磨。（圖／翻攝自Twitter／@AllisonFox4News）

醫學專家指出，鮑文可能患有孟喬森（Munchausen）症候群，這類症狀的母親通常會藉由撒謊、誇大，甚至編造孩童有各種醫學症狀來獲得關注。2017年時，達拉斯醫院表示，克里斯多佛根本沒有癌症或其他病狀，一切都是鮑文對兒子胡亂不實的指控，因此，克里斯多佛便在同年11月時，被兒童保護服務中心帶回，避免鮑文又繼續虐待他。

週四（15日）時，鮑文在達拉斯的法庭上認罪，承認這一切都是騙局，而她的判刑聽證會將於10月11日舉行，未來將要面臨2至20年的監禁。克里斯多佛唯一的監護人克勞福德表示，「我很高興鮑文做了正確的事，謊言最終不得不停止。」克勞福德還提到，現在克里斯多佛已經10歲了，學業做得好，也熱愛運動，沒有任何醫療問題，希望「醫療虐待」事件的發生可以減少，再也沒有孩子需要忍受這些痛苦。