編輯實測／油皮星人也能用的眼霜出現！擦完秒吸收還立刻亮起來

▲電眼修修與他牌眼霜「清爽度大PK」。（圖、影／Amanda攝，以下同）

編輯／Amanda

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隨著年紀增長，原本還算自豪、狀態不錯的肌膚也開始漸漸「劣化」，各種疑似老化的狀態開始出現，尤其是眼下細紋越來越常出來「Say hi～」讓人傷心不已……雖然早就知道，應該要擦眼霜好好保養眼周了，但對於每晚保養後，就要立馬沾床入睡的我而言，最討厭擦完保養後臉上有一層東西的殘留感，尤其身為容易出油的混合油皮人，我挑選保養品就是喜歡清爽、秒吸收，但又要有效（要求很多沒錯～） 用過許多眼霜都覺得有點厚重，礙於不喜歡油膩感，所以默默地還是常忽略眼霜。

但最近就有一款多功能眼霜打破了我對於眼霜「厚重難吸收」的印象。這支PS美美妍電眼修修全效發光眼霜用起來超清爽！擠出來的質地是帶點半透明的凝乳狀，輕輕推開就化成精華水一般，透明水感，沒有厚重感又很快就吸收，清爽到讓我這個混油皮人也沒有負擔感，覺得很可以！

深受感動的我，某天靈光一閃就隨手拿了之前手邊在用的眼霜跟「電眼修修」來個「清爽感PK」測試。

▲左邊為舊眼霜，右為電眼修修。

首先，是油皮星人都很在意的油膩感，左右兩手分別塗上原本手邊的眼霜和電眼修修，接著拿出可愛的憤怒鳥吸油面紙在兩手上拍拍拍，果不其然，舊眼霜的吸油面紙上吸了薄薄一層油，而電眼修修那邊幾乎沒吸到什麼油，依舊乾乾淨淨～

▲左手的舊眼霜黏面紙還可來回翻轉2、3次。

再來，是讓人最在意的黏膩感和好不好吸收～一樣在左右兩手分別塗好舊眼霜和電眼修修，並各自稍微推開按摩約6、7秒，拿出最普通常見的面紙覆蓋到手上，左手舊眼霜那邊竟然黏住了，還可以來回翻個2、3次，衛生紙才慢慢掉落，而右手的電眼修修則是清爽到面紙直接滑落。

▲左手先擦上電眼修修再上遮瑕膏，右手直接上遮瑕膏。

但可別因為「電眼修修」很清爽就覺得它沒有用，會有擦跟沒擦一樣，電眼修修的立即保濕潤澤效果很好，在妝前先擦上，每次上遮瑕就容易卡粉的眼下妝感都能變得好服貼，妝感更輕薄、也不顯紋路。

▲右邊膝蓋一擦完電眼修修，細紋少了，膚色也立刻亮起來。

提亮效果效果也很好，拿平時沒在照顧，乾燥又暗沉的膝蓋來試，一塗完電眼修修，右邊膝蓋立馬白了一號，上面的乾荒紋路也淡了好多，兩邊膝蓋看起來至少差了5歲！而且多效的電眼修修除了是眼霜，更能當作全臉乳液使用，這麼清爽不黏膩又多功用的眼霜，根本就是居家旅行必備良品。

既然如此，現在電眼修修買1送3，能不搶嗎？快往這裡衝吧►►►https://bit.ly/31uIOqu