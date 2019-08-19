歐陽娜娜同框金馬女配角被秒殺！慘輸「高級臉」文淇　網：眼神超渙散

▲歐陽娜娜登上《SuperELLE》最新封面引來網友吐槽。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安／台北報導

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19歲的歐陽娜娜與憑藉電影《血觀音》拿下金馬獎最佳女配角的16歲女星文淇，並列新一代四小花旦，兩人小小年紀就在演藝事業上取得亮眼成績。近日更是同框拍攝《SuperELLE》2019秋季封面，不約而同剪了齊瀏海造型，直接登上微博熱搜，卻引來網友正反評價，「文淇眼神太犀利」、「不愧是金馬得主」、「直接秒殺歐陽娜娜」。

▲歐陽娜娜與金馬女配角文淇同框，表現力卻輸一截。（圖／翻攝自微博）

年僅16歲的演員文淇，被譽為是天才型的演員，每個眼神都是戲，也因《血觀音》拿下金馬獎最佳女配角站穩演藝地位。此次出鏡《SuperELLE》雜誌封面，剪起俐落的短髮，將兩側頭髮梳到耳後，露出精緻小巧的臉蛋，宛如美麗洋娃娃。雖然換上深色系連衣裙展現年輕風格，卻藏不住眼神的犀利殺氣，絲毫不見16歲的稚氣，高級臉受到不少粉絲青睞。

然而緊緊依偎在一旁的還有人氣女星歐陽娜娜，同樣是換上了齊瀏海造型，選擇黑色平口洋裝露出白皙鎖骨。不過對比起文淇，則稍有被比下的感覺，被網友回應，「眼神很渙散」、「直接被文淇秒殺」。

▲年僅16歲的文淇，封面拍攝中眼神銳利毫無稚氣。（圖／翻攝自微博）

內頁其餘照片，兩人換上復古印花洋裝對坐在兩側，文琪穿著黑襪黑鞋坐在後方，比起歐陽娜娜整體形象更灰暗， 卻還是能感受到強大的表現力。前方的歐陽娜娜則是一手撐著頭，寬鬆的裙擺流露出一絲甜蜜氣息，即使同框兩人的表現方式截然不同。

文淇也在雜誌訪談中提到，「表演讓我覺得自己在做對的事情，而不想做的事情我就不會去做，像是很難拍出甜美的模樣、很難笑得好看。」此次拍攝也讓大家看見了文淇在演戲之外的驚人表現。

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