二戰筆記曝光…昭和天皇深深懊悔　反軍閥復闢、主修憲「曾想公開反省」

▲昭和天皇對於二戰有著深刻懊悔。（圖／翻攝自宮內廳）

記者林瑩真／編譯

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田島道治是根據日本憲法誕生的第一位宮內廳長官，從1948年至1953年服侍昭和天皇。如今他的18本筆記曝光，其中記錄了與昭和天皇超過600次、約300小時的詳細對話，顯示昭和天皇對於發動世界第二大戰十分後悔，一度想要向國民致詞表達反省，卻被當時的首相吉田茂駁回。

日媒NHK從田島遺族取得第一手紀錄「拜謁記」。紀錄中提到，昭和天皇回憶日本戰敗的過程，包括軍方多次「下剋上」擅自行動，「軍方的勢力誰都沒能阻止」、「現在想來，當時沒有盡早根絕軍方」，對此相當後悔。

深深懊悔讓昭和天皇強烈希望在1952年5月3日日本恢復獨立儀式上，向國民致詞時表達反省，不過當時昭和天皇面臨退位、日本復興問題，強調反省的言論就在田島詢問當時首相吉田茂後，被以「現在已經不希望談論戰爭及戰敗的事情」，直接刪除。

ＮＨＫは初代宮内庁長官が昭和天皇との対話を詳細に書き残した「拝謁記」を入手しました。昭和天皇が戦争への後悔を繰り返し語り、深い悔恨の気持ちを表明したいと強く希望していたことがわかりました。詳しく掲載した特設サイトです。https://t.co/PBjNu0CcMM

由於日本天皇根據憲法定義僅是「象徵性」，昭和天皇只能遵從吉田意見。不過這些刪除言論都留在了「拜謁記」裡面，內容提到，「增進國民康福、追求親善外交，是我攝政以來從未改變的國家方針，但日本受形勢所趨，兵敗、人亡、國縮，帶給人民不安與困苦，令人悔憾至極，每次回顧都悲痛的寢食難安」，顯示了昭和天皇想向人民傳達對戰爭的深刻悔恨。

另外對於東西冷戰、蘇聯入侵等危機，昭和天皇則堅持反對恢復戰前軍隊、軍閥，並修正憲法第九條，「主權國家有必要再武裝，雖然沒有警察、醫生是理想，但生病需要醫生、守序需要警察，軍隊是不得已的存在」，並要求田島將此想法告訴吉田。

不過當時吉田重經濟，主張輕軍備、不修憲，與昭和天皇看法大相逕庭。一橋大學特任教授吉田裕表示，昭和天皇不曾在公開場合談過對戰爭的悔恨或反省，竟如此深刻後悔令人驚訝，昭和天皇是活過戰前、戰中、戰後的人，也是最明白戰爭問題的人，「拜謁記」就是昭和天皇「不可忘記戰爭」的寫實紀錄。