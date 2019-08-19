難民營女孩5歲生日收到全新自行車　難忘感動「24年後找到他」惹哭3萬人！

▲巴巴卡發文尋找24年前送她自行車的慷慨男子。（圖／翻攝自Twitter／@MeAndVan）

實習記者曾筠淇／綜合報導

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在1990年代時，年僅5歲的伊拉克人梅萬•巴巴卡（Mevan Babakar）曾住在荷蘭茲沃勒（Zwolle）附近的難民營，當時有一位綽號叫「Ab」的男子送了輛全新的自行車給她。巴巴卡始終沒忘記24年前的這份感動，因此在8月12日發布一則貼文到Twitter上，希望能藉此找到那位「慷慨的男人」。驚喜的是，在短短幾天內，他們就在網上相認並見面了，讓不少人為之動容。

據CTV News、ScoopWhoop等外媒報導，現在29歲的巴巴卡已搬至倫敦，從事科技方面的工作。巴巴卡在先前偶然發現一張男子的照片，進而想起自己在荷蘭難民營的童年，當時她與庫爾德（Kurd）父母在波斯灣戰爭期間離開了伊拉克，經過艱辛的逃難後，最終進入荷蘭茲沃勒的難民營。

▲巴巴卡當年還受邀至男子家一同度過聖誕節。（圖／翻攝自Twitter／@MeAndVan）

巴巴卡指出，照片中的男子不但送她自行車當生日禮物，還邀她一同度過聖誕節，因此希望可以找到這個慷慨的男人，並表示感謝。巴巴卡在Twitter發文寫道，「我在90年代是一個5歲的難民，有個男人在荷蘭茲沃勒附近的難民營工作，他當時出於善意而買了一輛自行車給我，5歲的我在收到後，心臟高興到快爆炸了！我想知道他的名字。」

這則貼文才一出，就有9千多次轉推，還有近2萬5千人按愛心，甚至有網友在留言處聲稱知道那個男人是誰。沒幾個小時後，這位慷慨男就被找到了！巴巴卡也興奮地在Twitter發文分享，「他是埃格伯特（Egbert）！他很開心能見到我，也很驕傲我能成為堅強且勇敢的女人。」埃格伯特表示，自行車不是貴重的禮物，不必大驚小怪，但很高興也很感謝能因此重逢。

▲巴巴卡如願見到埃格伯特，讓不少人非常感動。（圖／翻攝自Twitter／@MeAndVan）

此外，巴巴卡特別感謝網友的幫助，讓他們能在24年後再次重逢！幸運的是，因為埃格伯特現居德國，離巴巴卡並不是太遠，所以才能趕緊前往埃格伯特的住所並見上一面，她也在離開前，給了對方一張卡片以表示感謝。這個故事讓不少網友深受感動，吸引了3萬1千名網友淚讚！

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