恐怖雲霄飛車害他「心臟爆炸」　20歲男被母尖叫聲嚇醒：到處都是血

▲男子搭完雲霄飛車後，心臟爆炸害他大量咳血。（圖／示意圖，與新聞事件無關／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

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英國一名20歲男子所搭乘的雲霄飛車竟然害他「心臟爆掉」，他與家人一同去西班牙度假時，搭乘完時速約201公里的雲霄飛車後，突然感覺心臟不適，隔天起來發現床單居然被他所咳的血染紅，送醫診斷患有氣胸。醫生認為，可能是因為壓力所導致的心臟爆炸。

來自北愛爾蘭貝爾法斯特(Belfast)的20歲男子佩里(Kevin Perry)，與家人一同在西班牙薩洛(Salou)度假時，搭乘了渡假樂園的雲霄飛車後突然感覺胸口一陣緊繃，他表示，「我真的以為我心臟病發了，感覺好像有人在把我的肋骨往下推」，去了樂園裡的醫療中心，工作人員認為他可能是恐慌症發作，讓他冷靜下來後便返回飯店休息，睡醒卻突然發現自己不斷在咳血。

佩里表示，回到飯店時還是覺得胸部有些刺痛，但他決定照護士說的先放輕鬆休息，隔天早上被母親的尖叫聲嚇醒才發現，自己居然在睡夢中不斷咳血，導致到處都是血、整個床單被染成一片血紅，「我的胸部非常的緊，醫生說可能是因為壓力導致心臟爆炸，聽到這些話感覺真得很可怕。」

佩里後來在5天內連續動了2次手術，第一場手術是為了排出積淤體內的血液，第二場則是為了幫肺部放氣，「2次手術我都很清醒，只是拒絕往下看，因為那畫面實在太糟糕了」，術後因為無法搭飛機，與父親又花了3天的時間以開車、搭乘火車與船才終於回國，他十分感激自己能幸運活了下來，但以後應該不會再跑去玩雲霄飛車了。

Brit tourist’s heart ‘almost EXPLODED’ on terrifying 125mph Salou rollercoaster ride https://t.co/XoluyVKlQo pic.twitter.com/ZcdpbtCMRJ