瞄準日本！　南韓宣布加強「進口廢棄物」放射性物質檢查

▲ 日韓貿易戰升溫，南韓民眾上街發起抵制日本運動。（圖／路透社）

記者陳宛貞／編譯

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二戰徵用工案挑起的日韓戰火越演越烈，兩國接連將對方踢出貿易白名單。南韓政府8日宣布，將調查一切日本產煤炭所含的放射性物質及重金屬，16日更決定加強對日本進口廢電池、廢輪胎及廢塑膠的放射性物質及重金屬檢驗，反制日本的經濟報復。

南韓2018年廢棄物進口量為245萬噸，高達出口量（17萬噸）的15倍，且仍在持續增加。環境部16日宣布，由於民眾對進口廢棄物含有的放射性物質有許多疑慮，預計增加額外的環境安全管理程序。

除5日宣布的日本產煤炭，此次加強進口管理的品項包括廢電池、廢輪胎及廢塑膠共3項。2018年數據顯示，共254萬噸的進口可再利用廢棄物中，煤炭佔比50%，廢電池約18.5%，廢輪胎約9.5%，廢輪胎則有6.6%；意即所有進口可再利用廢棄物有高達85%都屬政府加強審查的對象。

《國民日報》報導，日本是南韓進口廢塑膠的最大來源國、廢電池第二大來源國及廢輪胎第四大來源國；儘管南韓環境部未直接點名，此次加強進口管理的政策即是針對日本。

綜合韓媒報導，政府過去每季檢查一次進口可再利用廢棄物的放射性物質檢查報告及重金屬成分分析報告真偽，也會到進口企業現場審查，未來則預計加強至每月一次。