近30年僅一男丁！日本考慮「女皇族繼承王位」　安倍晉三未表態

▲日本天皇德仁只有女兒，讓政府討論起女性繼承王位問題。（圖／路透）

記者林瑩真／編譯

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日本《皇室典範》指出，日本天皇僅能由王子或其男性後代擔任，然而現今日皇德仁只有一名女兒（愛子內親王），讓外界關注女性是否能繼承王位問題。不過傳言首相安倍晉三堅持讓男性繼承王位，對此，安倍尚無表態。

綜合日媒報導，日本皇室近30年來只有悠仁親王一名男性，事實上，日本政府曾2度討論女性皇族繼承權，不過在悠仁親王出生後，該問題就被擱置。如今面對皇室無男丁、人數稀少問題，日本政府考慮在10月的日皇德仁即位儀式後，討論王位繼承權。

▲日本首相安倍晉三對於此問題尚未發表意見。（圖／路透社）

安倍內閣先前曾考慮，讓已出嫁的女性皇族繼續擔任皇室公務，像是可保留皇族身份的「女性宮家」，或是由女性皇族的男性後代繼位天皇的「母系天皇」。不過傳言指出，安倍領導的自民黨對此主張有所保留，希望父系男子繼承王位的立場仍然強硬。

目前有繼承資格的只有日皇德仁的53歲弟弟文仁親王、文仁親王12歲兒子悠仁親王，以及日皇德仁的83歲叔叔常陸宮正仁親王。安倍7月時曾表示是否支持女性繼承王位，要看黨作定奪，目前也尚未有明確表態。