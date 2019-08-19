2分鐘狂甩外籍男9巴掌！　公務員「酒吧施暴」影片曝光遭控濫權

▲ 移民官員賞外籍男9巴掌。（圖／翻攝自YouTube／CP Network 2）

記者陳宛貞／綜合外電報導

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馬來西亞雪蘭莪中部八打靈縣梳邦再也一間酒吧的客人日前發生爭執，一名據信為移民官員的男子與一名外籍男子發生口角，突然伸手動粗，短短2分鐘內連甩對方9個巴掌，施暴畫面被店內監視器完整拍下，在網路上瘋傳。網友紛紛質疑，該名官員仗勢濫權。

根據監視器影片，這起案件發生在16日凌晨2時25分左右，施暴的官員原先和友人站在桌邊，與外籍男子說話。沒想到官員突然伸出右手，狠狠揮向男子臉上，逼得他不斷後退。但官員繼續接近，接連甩了好幾次巴掌，接著又把男子強拉回桌子附近，還亮出證件，表明自己官員的身分後上前繼續毆打男子。影片顯示，吧檯邊的客人及酒吧員工都沒有出面制止，被打的男子也默默承受。

《中國報》報導，梳邦再也副警區主任阿米希占對此宣稱，警方並未接獲民眾報案，希望受害者能夠現身，以便警方展開調查。移民局總監拿督凱魯則表示，下屬若被發現濫權，將接受法律懲罰。他也宣稱，移民局絕不容許下屬濫權等違反法紀的行為。

這段影片在網路上引起熱議，馬來西亞網友紛紛留言表示，「濫權無處不在，政府更不是萬能的，所以人民才要負起監督的責任，該投訴的就投訴，雖然不一定有立竿見影的效果，但總比什麽都不做或埋怨來得強」、「政府官員…沒事的」、「拍到又怎樣？這些鐵飯碗的廢物永遠換湯不換藥」、「身上有證件就那麽兇，如果剛好有槍，那還得了？他要就平時就是那麽囂張，不然就是借酒行兇？」