徒手掐脖…74歲翁靠「咬鼻子」逼退棕熊　北海道人讚翻：傳說中的獵人啊

▲知床半島森林不時會有棕熊出沒。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／編譯

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日本北海道知床半島一名獵人打獵時遭到一隻棕熊攻擊，臉部及手腕都被棕熊銳利的牙齒及爪子所抓傷，為了活命，獵人奮力抵抗，最後往棕熊鼻子一咬，終於逼退棕熊，九死一生的經歷也讓他被當地人稱為「傳說中的獵人」。

綜合日媒報導，74歲的坂本幸一原本就是當地獵友會的指導者，為了訓練其他獵人以獵槍捕獲棕熊，他4月16日先前往森林尋找棕熊足跡，循著雪地中棕熊的腳印追蹤不久後，他就在20公尺外發現一隻年輕的棕熊。

起初，坂本並沒有當場獵殺這隻棕熊的想法，但棕熊已經發現他並衝過來，為了保住生命安全，坂本只能選擇開槍。雖然棕熊因槍擊倒下，但牠並未死亡，一看到坂本脫下雪地裝備，立刻撲向他露出尖牙，這時坂本想再拿槍已來不及，只好徒手博鬥。

坂本被棕熊撲倒後，一邊掙扎爬起，一邊用手掐住棕熊脖子，但卻被狠狠咬住下巴，坂本在那刻突然感覺到棕熊的鼻子就在他的嘴裡，於是也全力反咬一口。感受到鼻尖的疼痛，棕熊也畏縮起來，被坂本狠踢一腳踹開，並用獵槍擊斃。

事後，坂本的臉部、手臂及身體其他部位皆有受傷，不過沒有生命危險。坂本指出，該隻棕熊大約2歲、重25公斤，自己沒有立刻往獵槍裝填第二顆子彈實在粗心，但「熊的牙齒印在我的滑雪服上，可我從來沒有害怕過」。

當地官員則說，若是坂本以外的人遭到攻擊，恐怕結果將會無法挽回，畢竟坂本數年內已經獵殺將近160頭棕熊。此事傳遍當地後，坂本也被大家稱為「傳說中的獵人」。