跳戰粗大冰棒一口吞！Youtuber炫耀一秒變皺眉…「凍腦」表情太猙獰

▲日本YouTuber爆食王わったん挑戰一口吃冰棒，結果頭痛。（圖／翻攝自YouTube／爆食王わったん）

記者林瑩真／編譯

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「凍腦」（brain freeze）現象聽過嗎？意指過於迅速吃冰冷食物所產生的頭痛情況。近日一名日本Youtuber就挑戰「一口吃冰棒」，結果下一秒表情超痛苦，引起討論。

日本YouTuber爆食王わったん經常挑戰快速進食，並拍成影片上傳。近日他挑戰一口氣吃完冰棒，還特地挑了日本國民冰棒嘎哩嘎哩君（ガリガリ君），蘇打口味又厚又寬的長方形冰棒，竟然不到5秒就被爆食王わったん一口吞，更對鏡頭張開大嘴展示。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

不過就在這一刻，「凍腦」現象立刻發威，引起明顯疼痛感，讓還在耍帥的爆食王わったん突然皺起眉頭，接著像是強忍不住般，用雙手緊緊壓住太陽穴，立刻連喝幾口常溫的烏龍茶。

畫面著實嚇到網友，有人擔心他的身體，也有人直呼5秒吃完一支冰棒真的太厲害。事實上，「凍腦」又稱「冰淇淋頭痛」（ice-cream headache），發生主因就是吃冰冷食物過多、過快，食物觸及上顎引發頭痛，想要減緩頭痛症狀，可以用舌頭或溫暖食物抵住上顎。