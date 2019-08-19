軍官跳傘「整配備失控冒黑煙」　他5000英尺高速旋轉摔地…竟被死神放過！

▲英國軍官跳傘竟冒黑煙失控。（圖／翻攝自推特）

記者陳亭伃／綜合報導

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英國威爾士親王皇家團的軍官日前在演練跳傘時，意外發生降落傘故障冒煙的意外，當時陸地上所有觀賞的民眾全都目擊到這令人緊張的一刻，該名軍官在5000英呎高空上發現自己的配件故障，禁不住氣壓開始高速旋轉，企圖要讓自己傷害減到最低，所幸在著陸之後沒有受到重傷。

根據英國《太陽報》報導，威爾士親王皇家團的猛虎軍降落展示16日時在南威爾士演練，當時網友丹尼爾（Daniel Blocksidge）和家人一同前往觀賞，沒想到卻目睹人令人緊張的一幕。當時一名跳傘兵疑似因為降落傘出現故障，在半空中開始冒出陣陣黑煙，一旁的幾名同袍也都相當緊張試圖想要靠近他，沒想到所有一切幾乎失控，該名軍官高速下降。

站在陸地上觀看的民眾紛紛發出驚呼，因為下方幾乎沒有氣墊等安全設備，甚至不知道軍官會掉落到什麼地方。就在最後軍官開始高速旋轉後，掉落在樹叢中。民眾紛紛前往查看是否需要幫助。所幸該名軍官並無大礙，只是受到輕微的擦傷，腿部也沒有受到任何重傷。

猛虎軍隊發言人表示，我們很慶幸的是部隊成員只有受到輕微的擦傷，目前正在醫院繼續進行評估治療，我們非常感謝警方、民眾與救護人員，協調了整個救援事件。

冒煙跳傘影片在此

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