警民衝突損香港國際形象！　CNN：示威者正「試圖恢復和平」

▲ 參與818集會的人潮從各個入口湧入維園。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳宛貞／綜合外電報導

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數十萬名不同年齡層的香港和平示威者18日重返街頭，不顧暴雨、警察的禁令及政府的警告，連續11周在周末舉行大規模集會。儘管各界紛紛聲援反送中，持續不斷的抗議活動仍損害香港形象，經濟也受到影響。CNN報導，示威者也看見暴力造成的破壞，正努力恢復當地的平靜。

CNN指出，經過數周以來的警民衝突，強調「和平、理性、非暴力」的818集會普遍被視為對反送中運動持久性的考驗。主辦單位民間人權陣線（Civil Human Rights Front）宣稱，多達170萬人參加昨天的流水式集會，自維多利亞公園往西穿過市中心，使市中心大部分地區成為一片緩緩移動的傘海。警方則估計，集會開始時的人數為 12.8萬人。

18日的遊行登場以前，香港機場13日一度失序，一小群示威者指控2名男子是便衣警察並加以毆打，也與防暴警察發生暴力衝突。機場的混亂破壞香港國際形象；政府電視台日前也坦承，香港經濟受到波及。但CNN報導，抗議者已經意識到這一點。

成千上萬名抗議者17日在九龍參加一場和平且支持民主的遊行，從土瓜灣走到紅磡。主辦單位向CNN表示，這場集會的目的是「恢復社區的平靜」。當天稍晚，另一群抗議者在旺角的警察局前示威，在警方開始驅離以前，沒有進一步與警方對峙便散去。