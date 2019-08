要在小學掃射百人…美警逮捕3名「企圖發動」大規模槍案嫌犯　網：都白人？

▲美國警方逮捕三名有可能發動槍案的嫌犯。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/編譯

美國近日接連傳出多起重大槍擊案,讓警方對每個「可能犯罪份子」都不敢大意,因此官方在19日公布了3名嫌犯的照片,這3人皆曾威脅會在公開場合進行槍擊,所以警察在獲得民眾檢舉後,提前將他們拘捕,避免再發生憾事,而經過調查,這3人也無任何關係。

美國聯邦調查局(FBI)和康乃狄克州警局發布聯合聲明,他們逮捕了現年22歲的瓦格蕭爾(Brandon Wagshol)。聲明中指出,瓦格蕭爾正從各州購買大量步槍彈匣,家中也有許多防彈衣、瞄準器、手槍等武器,同時他也在臉書發布想發起大規模槍案的訊息。目前瓦格蕭爾被控非法持有大量槍彈,並以25萬美元的保釋金被拘留中。

In every case, the men had easy access to guns and ammo. The potential mass shooter in Connecticut was trying to buy high capacity magazines from out of state. We are all only as safe as the closest state with the weakest gun laws. The Senate must act. https://t.co/0mGXDnhJUY

住在佛羅里達州、現年25歲的威克斯(Tristan Scott Wix)則是向前女友發送威脅簡訊後遭舉報,他在訊息中寫著「100個就好,把學校當作目標,我可以在3英里外朝著人群掃射,我要打破槍擊案的紀錄」。警方獲報立刻出動逮捕威克斯,也在他家尋獲400發子彈,目前他正被關押在監獄內,暫無保釋。

最後一個被逮捕的是俄亥俄州的20歲男子李爾登(James Patrick Reardon),他在Instagram發出一段開槍的影片,揚言要攻擊揚斯敦(Youngstown)的猶太社區,並且在他的帳號中還貼有許多反猶太、白人民族主義的內容。警方在李爾登的住處也發現了一批武器跟彈藥。

警方逮捕這3名嫌疑犯的消息一出後,網友紛紛在表示,「警察終於放下甜甜圈做事了」、「感謝大眾勇於檢舉」、「大家終於認真看待這些淺在威脅」。也有人認為這樣不是很好,「看照片說故事」、「不是穆斯林、不是墨西哥裔,也不是非法移民,到底是誰造成社會威脅的?」、「他們可都是白人呢」。

