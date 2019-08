解禁有譜？川普一句話回應：不想跟華為做生意…19日會做最後決定

▲川普表示不想跟華為做生意。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國總統川普(Donald Trump)18日表示,中美貿易談判進行得非常順利,但目前還沒準備好要簽署協議。當媒體問及制裁中國通訊設備大廠華為的問題時,川普直接回答,不想做這門生意,因為這危害到國家安全。這段話也讓原先外傳,美國商務部將延長華為臨時許可證效期的說法,再添變數。

川普18日接受媒體訪問時指出,「我根本不想(跟華為)做生意,因為這是對國家安全的威脅。」不過他後續也強調,明天(19日)會做出最後決定。根據《路透社》報導,美國5月發放臨時許可證給華為,期限將於本月19日截止,但根據多名消息人士的說法,商務部將延長臨時許可證效期90天,讓華為得以繼續購買美國產品,

白宮首席經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)指出,華盛頓與北京當局正積極恢復面對面貿易談判,以盡快結束這場為全球市場帶來動亂的美中貿易戰。他也力排眾論地否決貿易戰造成經濟衰退的情況,「我們不要害怕樂觀,我確信不會看到經濟衰退。」

