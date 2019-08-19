宏都拉斯球迷圍對手巴士！砸破窗割傷球員爆衝突　警射催淚瓦斯…至少4死7傷

▲救護人員將傷者送醫。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

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中美洲宏都拉斯（Honduras）的國家球場19日爆發衝突，當時奧林匹亞（Olimpia）足球隊的球迷，手拿棍棒、石頭狂打莫塔瓜（Motagua）隊的球員巴士，造成玻璃碎裂，有3名球員遭割傷。接著雙方球迷立刻爆發衝突，過程中導致3人死亡，包含一名男童在內共7人受傷。最後警方出動催淚瓦斯才緩解。

▲警方發射催淚瓦斯防止衝突擴大。（圖／達志影像／美聯社）



這起衝突的引爆點是在比賽開始前，奧林匹亞隊的球迷拿著石頭、棍棒攻擊準備進場的莫塔瓜隊球員巴士，莫塔瓜隊總教練瓦茲奎斯（Diego Vásquez）表示，有人朝著他們丟瓶子、石頭、木棍狂打車子，玻璃被打碎，幾個球員只能抱頭趴在地上尖叫，最後有3名球員遭割傷送醫。

Reprochable y lamentable



La barra Ulta Fiel, atacó el bus de nuestro equipo cuando iba en camino al estadio nacional y varios de nuestros jugadores fueron herido por los vidrios, esto tiene que ser sancionado duramente por más autoridades correspondientes pic.twitter.com/22feX003CG

接著莫塔瓜隊球迷趕到現場，與奧林匹亞球迷爆發衝突，導致多人受傷，醫院發言人指出，共有3人死亡，7人被槍打到或刺傷，包含一名男童在內，還有另外3名成年人傷勢嚴重。在衝突越演越烈後，警方不得不將場內一萬多名球迷集中到場中央，避免球迷衝出球場，造成混亂，同時在場外發射催淚瓦斯。

宏都拉斯國家足球聯盟隨後取消了比賽，莫塔瓜隊也在官方推特發文，認為發動攻擊的球迷應受到嚴厲制裁。奧林匹亞球隊主席也說，他們將與莫塔瓜隊的高層會面，替兩隊比賽的未來做出決定。其實這也不兩隊第一次發生爭執，2016年與2006年時，兩隊也發生過球迷暴力衝突，造成共3人死亡。

►夜深了...千萬別讓腦公看到