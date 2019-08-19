伊朗籍油輪「扣押獲釋」…駛出直布羅陀海峽　美方抗議被無視

▲遭扣留在直布羅陀的伊朗油輪格雷斯1號（Grace 1）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

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英屬直布羅陀（Gibraltar）法庭18日裁定，英國扣押伊朗籍油輪的行動，不符合歐盟法規，也無視美國抗議、提出逮捕令，宣布釋放格雷斯1號（Grace 1）。根據了解，德黑蘭當局先前曾經表示，油輪的目的地在地中海，而非輿論先前認為的敘利亞。

▲英國史丹納帝國號（Stena Impero）也被伊朗扣押。（圖／路透）

英國與直布羅陀政府宣稱，格雷斯1號要把大量石油載送到敘利亞，違反歐盟制裁，7月4日聯手扣押油輪。伊朗對此否認，2周後在荷莫茲海峽扣押英籍史坦納帝國號（Stena Impero），此舉被視為報復行為，也使得德黑蘭當局與西方國家關係緊張。

格雷斯1號被扣押一個多月後，直布羅陀最高法庭於上周宣布，英國的制裁在歐盟法中不適用，必須釋放伊朗油輪。根據伊朗半官媒Mehr通訊社報導，伊朗海軍官員埃斯拉米（Jalil Eslami）上周表示，格雷斯1號如果獲釋，所載運的貨物全都會送往地中海。

▲船身被油漆塗蓋的格雷斯1號。（圖／路透）

伊朗駐英國大使巴耶迪納賈德（Hamid Baeidinejad）在推特上說，「日以繼夜努力地執行港口後勤程序，保護全體隊員，時時刻刻都在與協調企業聯繫。隨著2個工程團隊從不同地點抵達，油輪預計今晚從直布羅陀海峽離開。」

美國司法部對此表示抗議，要求繼續扣押伊朗油輪，法庭16日還發出逮捕令，試圖阻撓格雷斯1號獲釋，因為國務院認為，這艘油輪正在協助恐怖組織伊斯蘭革命衛隊（IRGC）。但是，直布羅陀法庭稱此舉不符合歐盟法規，拒絕華盛頓的要求。

