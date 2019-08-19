未來10天是關鍵！　白宮首席經濟顧問：美中正努力恢復實質談判

▲庫德洛表現出對美國及全球經濟前景相當樂觀的態度。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

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白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）指出，華盛頓與北京當局正積極恢復面對面貿易談判，以盡快結束這場為全球市場帶來動亂的美中貿易戰。

庫德洛週日（18日）登上《福斯周日新聞》（Fox News Sunday）表示，若未來10天內雙方代表的電話會議進行順利，「我們就可以恢復實質的談判」。他進一步透露下次主場應該是美國，「到時候我們計畫讓中國代表來美國，和我們的主要代表見面談判。」

《法新社》（AFP）報導，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）及貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer），7月前往上海與中國進行談判，卻沒有取得實質進展，而一名白宮發言人擔心，中國代表團是否會在9月如期前往華盛頓，仍是一件難以確定的事情。

不過庫德洛強調，雙方日前在電話磋商中的和諧程度，遠比媒體報導的更加正面樂觀。對於一連串跡象如美股罕見出現殖利率倒掛等，反映全球經濟放緩的情況，庫德洛則力排眾論地否決這項悲觀事實，「我們不要害怕樂觀，我確信不會看到經濟衰退。」