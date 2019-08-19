川普證實「批准售台66架F-16V戰機」　總價2500億：很多錢、很多工作機會

採購F-16V是為了配合未來的作戰需求。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網）

記者張靖榕／綜合外電報導

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美國總統18日證實，已經批准向台灣售出總價80億美元（約新台幣2500億元）的F16V戰機群，並表示這將帶來「很多錢和很多的工作機會」。

根據《聯合報》引述外媒報導，川普週日（18日）離開紐澤西州前回應媒體提問，被問到是否會賣給台灣66架F16戰機，他回答已經批准這項80億美元的軍售案，「這將帶來很多錢，很多工作機會。」川普接著指出，美方相信台灣軍方對於戰機的使用會很負責任。

《華盛頓郵報》（The Washington Post）先前引述知情人士說法，川普政府正繼續推動對台軍售案，將售台66架F-16V戰機，總價80億美元。國務院已在周四（15日）晚上通知國會，16日晚上結束以前向參議院外交委員會，以及眾議院外交委員會提出該項軍售案，作為非正式評估的依據。美國參議院外交委員會主席及眾議院主席等多位議員，16日紛紛發表聲明支持，表示樂見川普政府賣給台灣F-16V戰機；民主、共和兩黨也同聲支持該項軍售案。

此項軍售案將是川普任內第5度對台軍售，顯示美國對台灣國防武力的重視與支持。此前第4度軍售案為M1A2T艾布蘭主力戰車（Abrams）及相關設備，總價約22億美元。

▲F-16V戰機將會佈署在台東志航空軍基地。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網）

據了解，我國空軍目前擁有144架F-16A／B戰機，日前通過「鳳展計畫」專案後，國軍擁有的F-16戰機將在2023年前全部升級成F-16V，截至目前為止，已有4架F16戰機交付進行升級作業。此外，空軍還向美方購買了66架F-16V戰機，未來將在台東志航空軍基地服役。

空軍司令部說明，從2003年開始，空軍不斷向美國爭取填補戰力間隙的機種，但直到今年（2019年）才獲得同意，這次開創空防戰力的新契機。此次軍售是美方睽違近20年，首度同意向台灣出售戰機，且F-16V戰機為該機種最新型；對於F-16V的研發計畫，台灣政府也有投資參與，未來全球出售將享有紅利。

空軍司令部說到，由於美軍各型的先進主力戰機符合我國需求，且F-16 BLK 70型機人員的轉換訓練最快、後勤維護的成本效益較高，加上獲得期程短，能最快型程即時戰力，是目前針對威脅的最佳選項。