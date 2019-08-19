川普1理由再勸習近平「以人道方式解決香港問題」：否則會損害談判

▲川普表示，北京如何處理香港問題將會連帶影響美中貿易談判的發展。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

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美國總統川普18日警告中國，若北京當局以當年鎮壓天安門示威者的方式，鎮壓香港民主示威人士的話，將對兩國即將恢復的實質貿易談判帶來傷害。他再次敦促中國國家主席習近平和香港示威者能坐下來談，以人道方式解決。不過川普也向媒體承認，「這並非北京領導人的風格」。

綜合外電報導，川普在紐澤西州（New Jersey）接受媒體記者訪問，他認為中國若採取暴力鎮壓行動將會讓局面更加難以收拾，「我的意思事，如果這是另一個天安門廣場」、「一旦發生暴力鎮壓，我認為跟他們（北京當局）談判就會變得很困難。」他敦促習近平，「一定有辦法以人道的方式解決，這對美中貿易談判也是一樁好事。」

川普13日就曾發推文提醒香港示威者，「美國掌握的情報指出，中國政府已經調動大批『軍隊』（武警），接近香港外圍。」自深圳灣體育中心武警車隊集結的衛星照片曝光後，《路透》、《美聯社》等外媒就陸續拍到武警在深圳進行的「大型防暴演練」，當時甚至開啟直播確認軍事活動的確在當天發生。

此前，北京當局曾以「出現恐怖主義的苗頭」定調香港示威活動，不過稍後香港政府表示並無恐怖主義跡象。