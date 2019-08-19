她停車去超市購物... 回來驚見車上「多了一具屍體」嚇歪

▲婦人與該男性死者並不認識，詳細案情有待調查。（圖／取自免費圖pixabay，為示意圖。）

記者曾羿翔／綜合報導

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一個超市購物的行程卻變成恐怖的噩夢！美國紐約州一位婦人16日開著卡車，前往尼亞加拉郡紐法恩鎮（Town of Newfane）的超市購物，但就在她停好車採買完，準備回車上放置貨品時，卻看見卡車的貨板上躺了一具陌生的男性屍體，當場嚇傻報警。

綜合外媒報導，該位婦人當天在鎮上的Tops Grocery Store超市購物，她向警方表示，當時她正好要打開卡車的後擋板，準備要把採買的東西放上去，卻赫然驚見一名已明顯死亡的男性躺在貨板上，讓她趕緊報案，要求警方來處理。

▲死在卡車上的男子年齡介在40到50歲之間。（圖／CFP，示意圖。）

報導更指出，婦人與男性死者並不認識，介入調查的警方還指出，該名死亡的男子年齡介在40到50歲之間，且是西班牙裔。但截至目前，警方仍未說明男子的死因與任何案情細節。

調查人員則透露，婦人是從紐約州的韋恩縣離開，在前往尼亞加拉郡紐法恩鎮的路途上，還有經過三個縣。據了解，目前男子的遺體已送交給法醫解剖，詳細死因仍待進一步釐清。