Hi，大學生／盤點10款皮夾「時髦又經典」　入門精品從「掏錢品味」開始

記者張妤瑄／專題報導 圖／各品牌提供、翻攝官網

Hi，大學新鮮人！終於不用再被制服綁住，化妝、染髮進校門不會被碎念，《ET FASHION》要告訴大學生們如何讓外表和生活都加分。「Hi，大學生」專題，有穿搭、配件、妝髮介紹，也有關於在外租的小窩該怎麼收納佈置，還要教大家如何考駕照、選機車，畢竟好好打扮、爽快玩耍，都是大學必修學分（書當然要念啦）。



揮別每天到點上課的日子，上大學之後擁有更多自由，除了能自由選擇想學的知識之外，在時尚方面自然也是，紀念成為大學生，想開始入門精品的話，建議從價格較親民的「皮夾」開始。每天掏錢出來買東西的那一刻，都會被自己的錢包美到，覺得無比療癒呢～

【1】COACH TABBY撞色小型皮夾，售價NT$7,500元。

請繼續往下閱讀...

秋冬起主打撞色C字金屬環裝飾的設計，縮小放到皮夾上，風格更可愛！

【2】VALENTINO Gravami VLOGO卡夾零錢包，售價NT$10,000元。

因應小包當道、行動支付崛起，拉鍊卡夾零錢包成為精品新勢力，VALENTINO（范倫鐵諾）用近幾季強調的V Logo詮釋小包的重點，拉開拉鍊能放紙鈔也能放零錢，背後放置幾張卡，算是實用感很強的一款小夾。

【3】Chloe Alphabet粉灰色短夾，售價NT$11,800元。

Chloe浪漫的設計風格，肯定能擄獲許多喜歡甜美風格的女孩，粉紅色的繞帶短夾一直都是經典設計，2019的新款加上C字鏤空環，比以往更活潑。

【4】Salvatore Ferragamo VERA黑色牛皮小夾，售價NT$15,900元。

VERA系列的蝴蝶結設計，適合年輕的女孩，黑色蝴蝶結配黑色皮夾的設計，低調中有隱約的女孩味，但卻帶點個性感，微叛逆風格不言而喻。

【5】LOUIS VUITTON LOCKMINI 錢包，售價NT$19,800元。

LV（路易威登）最迷你的錢包，共有多達8色的選擇，簡單的紙鈔夾與卡夾配上零錢袋，滿足小巧皮夾的功能。

【6】CHANEL經典小型口蓋皮夾，售價NT$22,300元。

將經典包款的樣子縮小變身成為的小皮夾，也是女生能入手夢幻逸品的入門款，打開後該有的功能一個都不少，紙鈔夾、信用卡層、零錢袋，能優雅地完成收納金錢的任務。

【7】BOTTEGA VENETA撞色邊隻小牛皮夾，售價NT$20,300元。

人生第一款BV，入手經典的編織款不為過，包面沒有任何的Logo，適合喜愛低調時尚的人，且設計很中性，男大生也超適合。

【8】BVLGARI SERPENTI FOREVER皇家藍寶石色小牛皮長夾，售價NT$25,300元。

寶格麗的蛇頭琺琅，非常具有代表性，長夾用經典的SERPENTI FOREVER輪廓勾勒出長夾模樣，一拿出手就自帶高貴感。

【9】GUCCI Ophidia系列白色皮革長夾，售價NT$26,200元。

經典的Ophidia系列包款的同款長夾，用了該系列經典的雙G Logo拉鍊頭，正中央的紅綠織帶， 一眼就能認出師出同門。

【10】LOEWE粉橘雙色小牛皮長夾，售價NT$27,000元。

LOEWE近年在時尚圈越來越夯，PUZZLE、Gate有多夯，有在關注時尚的女孩們都知道，若想從皮夾入手，低調簡約的撞色款，會是一款不錯的選擇。