Jo Malone推出香氛飾品To Go　把整座城市變成小蒼蘭花園

▲精選3款人氣香氣試水溫，期待日後推出更多選擇。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

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網友最愛的Jo Malone再度投下香氛震撼彈，繼2019年年初推出《香氛調合盤》固態香膏大受歡迎之後，夏末再推出《香氛TO GO》，將固態凝香封入高質感消光黑圓盤內，超時髦精巧香氛，不僅能隨身攜帶，更讓你隨時隨地為包包、衣櫥等小空間增添芬芳氣息。

▲外包裝設計看起來很時髦。

Jo malone 顛覆香氛市場，以極致工藝美學完美推出《香氛TO GO》飾品，將3款經典香氣：英國梨與小蒼蘭、黑石榴、青檸、羅勒與柑橘，幻作固態凝香型態，封入黑圓盤內，正面帶有Jo Malone London LOGO，背面則是所屬香氣的英文名浮雕，外金屬光圈也特別刻上logo，展現出前所未有的精巧香氛工藝。

▲送禮或是自用都超體面。Jo Malone London香氛TO GO，2,140元。

有了《香氛TO GO》，讓隨處都充滿翠綠香甜的英國梨、純白清新的小蒼蘭、紅寶石般誘惑的黑石榴、鮮綠醒神的青檸與羅勒，讓把整座城市變成英國小蒼蘭花園。

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