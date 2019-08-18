加拿大、歐盟聯合聲明：拒絕暴力　同時維護香港高度自治權

▲香港818集會人潮眾多，國際社會相當關注。（圖／記者黃彥傑攝）



記者丁維瑀／綜合外電報導

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隨著香港反送中示威民眾與警方的緊張局勢升級，加拿大外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）與歐盟外交和安全政策高級代表墨格里尼（Federica Mogherini）17日發布聯合聲明指出，有越來越多不可接受的暴力事件，各方應保持克制，同時，人民集會的權利跟香港自治權必須得到維護。

《加拿大通訊社》報導，方慧蘭譴責親民主示威者與警方發生的暴力事件，她與墨格里尼發布聯合聲明；內容指出，加拿大、歐盟都支持香港在中國之內的高度自治權，以及香港居民和平集會的權利，不過，越來越多暴力事件發生，各方應維持克制、拒絕暴力。

聲明寫道，在一國兩制的原則下，加拿大與歐盟都記得與香港的密切關係，以及香港持續穩定、繁榮所帶來的重大支持，而在過去2個月內，許多公民在行使自己基本集會的權利，但近期發生的暴力事件越來越多，可能導致進一步的危險，「至關重要的是克制，拒絕暴力，並採取緊急措施緩解局勢。」

根據聲明，參與一個涵蓋所有人員的對話過程，是非常關鍵的，「基本自由，包括和平集會的權利，以及香港在一國兩制原則下的高度自治權，已載入《基本法》與國際協議，必須繼續得到維護。」

對此，中國駐歐盟使團發言人18日表示，歐盟方面應該尊重中國主權，遵循國際法以及國際關係基本準則，立刻停止干預香港以及中國內部事務，不要破壞中歐之間穩定成長的力量。

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