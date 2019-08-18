遭鬼父性侵！12歲少女懷「爸爸的兒子」　32周早產男嬰3天後夭折

▲ 12歲少女遭親生父親性侵。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

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馬來西亞沙巴發生一起悲劇，一名男子強迫年僅12歲的女兒與自己發生性關係，導致女兒懷孕。女童懷孕32周時便生產，而早產的男嬰出生3天後不幸夭折。這名犯下性侵罪的父親日前被判處25年有期徒刑及鞭刑15下。

大馬《詩華日報》15日報導，受害女童當時就讀國小6年級。直到女童因即將臨盆被送醫，她父親的獸行才被揭發。但32周便早產的男嬰出生3天後就死亡，死因是胎兒在孕期誤吞糞便，導致肺出血。

男子在罪行曝光後遭警方通緝，馬上逃離沙巴，到新加坡一家工廠打工，4月7日回到馬國柔佛州首府新山，在一處商場被警方逮捕後押回沙巴接受調查，15日在法院認罪。

訴狀指出，男子2017年11月性侵年僅12歲的少女，違反刑法；且基於被告及受害者的關係，被告的行為不僅犯法，同時也違反宗教條規、民俗習慣及倫理常情。

男子辯稱，他和妻子育有5名子女，孩子們都還在上學，因此得一肩扛起養家餬口的責任，是第一次犯下這種罪行，事後也相當慚愧，懇求法院輕判。但檢方要求嚴懲，法官也認為男子罪行嚴重，因此處25年徒刑及鞭刑15下。