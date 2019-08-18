任期剩2年多！安倍主張修憲「大幅改組內閣人事」　親信爆：這2人以外全換

▲日媒分析，日本首相安倍晉三將會大幅更動人事問題。（圖／路透社）

記者林瑩真／編譯

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日本首相安倍晉三去年9月成功3度連任自民黨總裁，並於同年10月改組內閣。面對剩下的2年多首相任期，以及希望修憲的主張，日媒認為，安倍晉三將會於9月中啟動內閣改組及黨務一級主管人事異動，且幅度相當大。

安倍6日向日媒透露，將會利用這個夏天思考人事問題，並構想剩下2年多的任期。日媒分析，為了推動修憲等議題，安倍有可能會進行大幅人事調整；一名安倍政府人士也說，恐怕除了官房長官菅義偉及副首相麻生太郎外，其他人都會更動。

其中，自民黨幹事長二階俊博已經擔任逾3年，政府希望將他升為自民黨副總裁，不過面對下一次眾議院大選、修憲等議題，黨內也有人期盼二階俊博續任；另外，自民黨政調會長岸田文雄被視為「後安倍時期」，安倍是否會持續讓他掌握要職，或是因參議院選舉落選而質疑他領導力，也是外界目光之一。

至於安倍盟友的自民黨選舉對策委員會甘利明、安倍親信的自民黨總務會長加藤勝信，都有機會轉為政府內職務；自民黨厚生勞動小組組長小泉進次郎是否入閣，將會影響目前政府的向心力。